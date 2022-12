Sanremo 2023: la lista completa dei cantanti in concorso

Finalmente possiamo svelarvi tutto quello che c’è da sapere della nuova edizione di Sanremo 2023: date, ospiti, conduttori, cantanti che parteciperanno e altro ancora.

Amadeus sarà ufficialmente per la quarta volta di seguito il conduttore del 73° Festival di Sanremo. Durante l’edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 4 dicembre, ha finalmente svelato i nomi dei “Big” che saranno in gara.

La prossima edizione di Sanremo vedrà un totale di 28 artisti in gara, 22 artisti scelti più 6 new-entry che passeranno all’edizione di Sanremo Giovani che si terrà il 16 dicembre. Vediamo insieme la lista che dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2023.

Prima qualche informazione tecnica

Amadeus ha finalmente svelato i nomi dei cantanti che parteciperanno alla prossima edizione di Sanremo 2023. La prima domanda che ci siamo tutti fatti è: “Quando inizierà Sanremo?”. Fortunatamente abbiamo anche questa risposta.

La 73° edizione di Sanremo avrà luogo, come sempre, al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023. Amadeus sarà il conduttore e il direttore artistico anche di questa edizione del Festival, insieme al grande Gianni Morandi. La tanto chiacchierata influencer Chiara Ferragni apparirà durante la prima e l’ultima serata, mentre per quanto riguarda il discorso di Francesca Fagnani è ancora tutto da definire.

Il “Prima Festival” verrà condotto da Andrea Delogu insieme agli inviati Gli Autogol e Jody Cecchetto. Per quanto riguarda gli ospiti del Festival di Saremo 2023, a parte la presenza di Fedez in un ruolo molto speciale ma ancora top-secret, non si hanno ancora comunicazioni in merito.

I 22 artisti di Sanremo 2023

Come abbiamo accennato precedentemente, Amadeus ha finalmente svelato il nome dei 22 artisti considerati “Big” che parteciperanno a questa nuova edizione di Sanremo 2023.

Per un totale di 28 canzoni inedite, nelle varie serate potremo cantare i nuovi singoli di:

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa., Lazza, Tananai, Paola & Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante e Ultimo.

Ovviamente questi sono i nomi dei cantanti certi, mancano ancora i 6 cantanti della categoria Sanremo Giovani che saranno selezionati il 16 dicembre. Anche in questa edizione di Sanremo 2023, la votazione sarà ripartita tra la giuria della sala stampa, tv, radio e web, il televoto e la giuria demoscopica. In ogni puntata chi voterà avrà il compito di scremare, fino ad arrivare all’ultima puntata con 3 finalisti e quindi automaticamente un solo vincitore che salirà sul podio. Come sempre, oltre al vincitore, verranno premiati anche altri cantanti in base alla categoria.