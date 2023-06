Marta Fascina: le prime dichiarazioni dopo la morte di Berlusconi

Le dichiarazioni dell’ex compagna di Silvio Berlusconi.

Marta Fascina ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali dopo la morte dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Nella giornata di mercoledì 14 giugno, a partire dalle ore 15, si sono tenuti al Duomo di Milano i funerali di Silvio Berlusconi, una cerimonia andata in onda a reti unificate su Rai Uno, Rete Quattro, Canale Cinque e Italia Uno oltre che su numerosi altri canali televisivi. Tanti le presenze illustri che hanno deciso di prendere parte alla cerimonia per dare il loro ultimo saluto all’ex premier. Tra queste, ovviamente, vi era anche Marta Fascina.

Il rapporto tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Nel corso della cerimonia dei funerali di Silvio Berlusconi in Duomo, le telecamere lì presenti hanno inquadrato, oltre ai cinque figli del Cavaliere, anche e soprattutto il volto di Marta Fascina, che nella primavera dello scorso anno si era sposata con l’ex presidente del Milan con un rito puramente celebrativo e simbolico.

Fascina, tifosa tra l’altro proprio del Milan e grande appassionata di calcio, è una Deputata alla Camera per Forza Italia dal 23 marzo 2018. è stata fidanzata ufficialmente con Berlusconi, leader del suo partito, dal 2020 al 2023. Il 19 marzo del 2022, con una cerimonia privata tenutasi a Villa Gernetto a Lesmo in provincia di Monza e della Brianza, i due si sono sposati anche se in maniera ufficiale. Il tutto alla presenza dei figli fatta eccezione per Pier Silvio, e dei nipoti di Berlusconi oltre che dei vari Gianni Letta, Marcello Dell’Utri, Fedele Confalonieri, Vittorio Sgarbi e Antonio Tajani.

Queste le parole che erano state pronunciate dallo stesso Silvio Berlusconi in merito alla sua unione con Marta Fascina:

“Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio“.

Le dichiarazioni di Marta Fascina

Nel corso della funzione di mercoledì pomeriggio, Marta Fascina è stata colta diverse volte in lacrime dalle telecamere. Dal decesso di Berlusconi, che è avvenuto nella mattinata di lunedì 12 giugno, la deputata ha ora rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali tramite un’intervista rilasciata per Il Messaggero. Ecco qui di seguito alcune delle sue parole:

“Silvio mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato valori come l’amore e la generosità. Terrò per sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore. La sua sarà per me una mancanza quotidiana“.