Avatar: spostate le date di uscita dei prossimi film

Solo qualche mese, per la precisione lo scorso mese di dicembre, è arrivato nei cinema, a ben tredici anni di distanza dal primo storico capitolo, l’attesissimo Avatar 2. A poco tempo da questo secondo capitolo, sono però già state rese note anche le nuove date di uscita dei prossimi tre film della fortunata e acclamata saga.

Le nuove date di uscita di Avatar 3, 4 e 5

Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 avranno nuove date di uscita. Per quanto riguarda il sequel diretto di Avatar 2 – La via dell’acqua, questo arriverà nelle sale cinematografiche il 19 dicembre del 2025, vale a dire tra poco meno di due anni.

Spostata anche la data di uscita sia di Avatar 4 che di Avatar 5, che faranno il loro arrivo nelle sale cinematografiche rispettivamente il 21 dicembre del 2029 e il 19 dicembre del 2031. Queste due pellicole sarebbero dovute uscire in un primo momento il 18 dicembre del 2026 e il 22 dicembre del 2028, per cui la pubblicazione di entrambi i film è stata rinviata di ben tre anni.

Alla luce di tutti questi cambiamenti, tra il primo Avatar del 2009 e il quinto e ultimo film saranno passati alla fine ben 22 anni, con James Cameron che avrà dunque dedicato alla sua saga quasi un quarto di secolo.

Le parole sul rinvio dei film

Nello specifico, ad annunciare ufficialmente il rinvio dell’uscita dei prossimi tre film di Avatar, sorte toccata tra l’altro anche ad altri film dei Marvel Studios oltre che dell’universo di Star Wars, è stata la stessa Disney.

A commentare tale decisione è stato anche Jon Landau, ovvero il produttore dell’intero franchise. Ecco le sue parole pubblicate tramite un post su Twitter:

“Ogni film di Avatar è un’impresa entusiasmante ma epica, che richiede tempo per poter arrivare a quel livello di qualità che noi registi ci sforziamo di raggiungere e che il pubblico si aspetta. Il team è al lavoro e non vede l’ora di riportare il pubblico su Pandora nel dicembre del 2025“.

Avatar – La via dell’acqua

Avatar 2 – La via dell’acqua era arrivato nelle sale italiane lo scorso 14 dicembre. Come ampiamente prevedibile, il film di Cameron si è rivelato così come il suo illustre predecessore un successo straordinario: la pellicola ha raggiunto in breve tempo il terzo posto nella classifica dei film con maggiore incasso della storia dietro solo lo stesso Avatar del 2009 e Avengers: Endgame dei fratelli Russo del 2019.