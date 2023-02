Transformers Rise of the Beasts: il trailer del film

Nel corso del Super Bowl è stato divulgato il trailer di Rise of the Beasts, nuovo film della saga di Transformers.

Il quinto capitolo della famosissima saga arriverà nelle sale il prossimo 9 giugno.

Nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio è andato in scena l’attesissimo evento del Super Bowl. Oltre che per ragioni meramente sportive, una serata da seguire sempre con grande attenzione anche e soprattutto per lo spettacolo offerto durante l’intervallo della partita.

Un’occasione, questa, nel corso della quale vengono spesso mandati in onda anche trailer di film prossimamente in uscita: non ha fatto eccezione la serata di ieri, con gli spettatori allo stadio e a casa che hanno potuto ammirare il trailer di Transformers: Rise of the Beasts, film che arriverà nei cinema il 9 di giugno.

Il trailer di Rise of the Beasts

Rise of The Beasts, ennesimo prodotto cinematografico incentrato sulla saga di Tranformers (il settimo film in live-action della saga), verrà diretto da Steven Caple Jr.. Come dichiarato di recente da quest’ultimo, regista nel recente passato di Creed II, tra le maggiori ispirazioni per questo film sono da includere i cult d’azione degli anni ’90 come ad esempio Terminator 2. La sceneggiatura della pellicola, un progetto della Paramount Pictures in collaborazione con eOne e Hasbro, è invece opera di Joby Harold, di Josh Peters, di Darnell Metayer e di John ed Eric Hoeber.

Per quanto riguarda lo spettacolare trailer mandato in onda nel corso del Super Bowl, le prime immagini relative al film mostrano tra le altre cose i Terrorcon e i Maximal: tra questi sono inclusi Scourge (Peter Dinklage), Optimus Primal (Ron Perlman), Airazor (Michelle Yeoh), e Mirage (Pete Davidson).

La trama del nuovo capitolo di Transformers

Transformers: Rise of the Beasts dovrebbe essere ispirato in gran parte alla storia di Beast Wars, e costituirà un seguito di quanto narrato in Bumblebee, primo reboot della saga uscito nel 2018 e diretto dal regista Travis Knight. Al centro della trama gli archeologi Noah (Anthony Ramos) ed Elena (Dominique Fishback), che vengono a conoscenza degli Autobot e delle battaglie tra le tre razze dei Predacon, dei Terrorcon e dei Maximal.

Il doppiaggio

Riguardo al resto del cast che si occuperà del doppiaggio dei vari Autobot, ad affiancare Ron Perlman e gli altri ci saranno anche Michaela Jaé Rodriguez per Nightbird, Liza Koshy per Arcee, Luna Lauren Vélez per la madre di Noah, Cristo Fernandez per Wheeljack, Tobe Nwigwe per Reek e John DiMaggio per Stratosphere.

Non ci è dimenticati ovviamente di Peter Cullen, che per la quindicesima volta presterà la propria voce al personaggio di Optimus Prime. Il doppiatore canadese ha iniziato a cimentarsi con il doppiaggio del capo degli Autobot nella serie animata The Transformers, andata in onda dal 1984 al 1987, per poi proseguire con altri otto film e con ben sei programmi tv.