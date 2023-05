Transformers: Il Risveglio, finalmente è arrivato il trailer in italiano

Finalmente è arrivato il trailer ufficiale in italiano del settimo capitolo della saga dei veicoli che si trasformano in robot, Transformers: Il Risveglio a giugno al cinema. Ecco cosa sappiamo del film tanto atteso.

Il trailer ufficiale finalmente in italiano di Transformers: Il Risveglio è stato rilasciato da poche ore da Paramount Pictures. Da quello che possiamo vedere, i fans della saga non rimarranno affatto delusi, in quanto è previsto un combattimento epico che vi farà rimanere “inchiodati” sulla poltroncina del cinema, fino alla fine del film.

Ne sono passati di anni dall’uscita del primo film della saga, basato sulla serie animata e sui giocattoli della Hasbro, usciti negli anni ’80. Il primo Transformers uscì nel 2007 e fu un successo totalmente inaspettato che permise la lavorazione degli altri capitoli della saga cinematografica. Gli attori “umani” sono diversi, ma loro, i protagonisti robotici sono sempre i soliti.

Autobot e Maximal insieme?

Transformers: Il Risveglio è il settimo capitolo del fortunato franchise che si basa sui famosi giocattoli tanto in voga tra gli anni ’80 e ’90. Il nuovo capitolo uscirà al cinema il 7 giugno 2023 e ne vedremo veramente delle belle, in quanto troveremo gli Autobot che si uniranno ad una nuova generazione di Transformers, cioè i Maximal e insieme cercheranno di sconfiggere i temibili Decepticon.

Come recita infatti la sinossi ufficiale di Transformers: Il Risveglio: “Negli anni ’90, i Maximals, i Predacons e i Terrorcons si uniscono alla battaglia esistente sulla Terra tra Autobots e Decepticons”. Il film, diretto da Steven Caple Jr. è collocato come arco temporale tra Transformers e Bumblebee, più precisamente le azioni si svolgeranno dieci anni prima del capitolo ideato da Michael Bay. In questa specie di soft reboot, potremo così approfondire la vita di Optimus Prime mostrando allo spettatore cosa ha dovuto affrontare per diventare il grande leader che tutti conosciamo nei vari capitoli del franchise di Transformers.

Transformers: Il Risveglio: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film – HD

Il trailer di Transformers: Il Risveglio

Transformers: Il Risveglio sarà trasmesso al cinema il 7 giugno 2023, nell’attesa potrete deliziarvi con il nuovo trailer ufficiale finalmente rilasciato in italiano del film. Per quanto riguarda il cast troveremo Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh e altri ancora.

Il regista Steven Caple Jr. è entusiasta di questa nuova storia e di com’è riuscito il montaggio, ecco cosa ha dichiarato in merito: “…Prendiamo il termine ‘Autobot’ e lo portiamo a un livello completamente nuovo. Non posso entrare più in dettaglio, ma c’è un momento emotivamente potente nel terzo atto del film che riconoscerete subito quando lo vedrete al cinema…”.