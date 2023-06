See You On Venus: il trailer del film

Il trailer ufficiale del film spagnolo.

Divulgato online il trailer ufficiale del film See You On Venus. Da poche ore è stato finalmente pubblicato il primissimo trailer ufficiale di See You On Venus, un film che rappresenta un adattamento cinematografico del romanzo d’amore per adulti di Victoria Vinuesa Vertical. Ecco di seguito il video di presentazione della pellicola.

Il trailer di See You On Venus

See You On Venus, film per Voltage Pictures, è diretto dal regista spagnolo Joaquin Llamas, mentre ad occuparsi della sceneggiatura è stata la stessa Vinuesa, ovvero la scrittrice autrice del romanzo cui la pellicola si ispira.

Tra i film diretti da Joaquin Llamas, tra i registi maggiormente apprezzati del panorama cinematografico spagnolo, figurano pellicole come ad esempio Perdona si te llamo amor del 2014, Sé quien eres del 2017, La princesa Paca sempre del 2017, Promesas de arena del 2019, e Sequia del 2022.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di See You On Venus, pellicola in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 21 luglio.

Il cast del film

Il cast di See You On Venus è composto principalmente da Virginia Gardner e da Alex Aiono. Virginia Elizabeth Gardner, attrice e modella statunitense classe 1995, ha recitato nell’horror Halloween del 2018 di David Gordon Green. Oltre che in altri film come Uno splendido disastro di Roger Kumble del 2023, la Gardner si è distinta però soprattutto nel campo delle serie tv grazie a Runaways e alle brevi partecipazioni ad altre importanti serie come Glee e American Horror Story.

Alex Aiono, attore, cantante e youtuber statunitense, è invece noto soprattutto per la sua partecipazione alla serie, ancora in corso, Pretty Little Liars: Original Sin.

A completare il cast di See You On Venus vi sono poi anche Rob Estes, Isabel Serrano, Alex Astor-Fabra e Bernard Bullen. Tornando poi a Virginia Gardner, quest’ultima figura anche tra i produttori esecutivi del film insieme a Nicolas Chartier, Jonathan Deckter e Pia Patatian. Altra importantissima figura che rientra tra i produttori di questa pellicola è tra l’altro anche Brad Pitt.

La trama di See You On Venus

Come visto anche dal trailer ufficiale del film, la storia di See You On Venus si basa su due adolescenti, Mia e Kyle, alle prese con un incredibile viaggio attraverso la Spagna allo scopo di ritrovare la madre naturale della ragazza.

Nel corso del loro straordinario viaggio attraverso la penisola iberica, i due finiscono con l’innamorarsi l’uno dell’altra, intraprendendo così un’appassionante storia d’amore.