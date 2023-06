Elio: il trailer del nuovo film di animazione

Debutta in questi giorni il teaser trailer del nuovo film della Disney Pixar Elio. Nei cinema americani dal 1° marzo 2024

Lo story artist Adrian Molina, debutta come realizzatore solista per la prima volta nelle sale americane dal 1° marzo 2024 con Elio, il nuovo film d’animazione della Pixar.

Co-regista e collaboratore della Pixar con Coco e Ratatouille, Adrian Molina disegna e immagina un’avventura fantascientifica che racconta la storia di un ragazzino di nome Elio, in lotta con se stesso per la sua difficoltà di adattamento a ciò che lo circonda.

Creativo e artista, il bambino si troverà ad affrontare l’universo per diventare erroneamente il prescelto ambasciatore della Terra. Un’esperienza fantascientifica che proietta gli spettatori giovani e non in un mondo formidabile dove è destinato a scoprire finalmente la sua vera natura.

La trama del film

Doppiato da Yonas Kibreab, Elio è un sognatore di undici anni con un forte estro artistico, molto creativo che non ama stare all’aria aperta e che trova difficile adattarsi all’ambiente esterno e alle circostanze della vita. Nel frattempo, la mamma Olga, che gestisce un progetto militare top secret, sta lavorando alacremente per decodificare uno strano segnale alieno proveniente dallo spazio.

Elio entra in contatto con un mondo alieno e viene inavvertitamente teletrasportato nel Communiverse, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti provenienti da innumerevoli galassie. Erroneamente scambiato per l’ambasciatore della Terra, si ritrova a dover stringere nuovi legami con stravaganti forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di difficili prove e in qualche modo scoprire chi è veramente destinato a essere.

Alcune curiosità

Non si hanno grandi indiscrezioni sulla nuova pellicola di animazione Pixar, ma possiamo arricchire lo scenario di alcune pillole interessanti che riguardano l’ideatore e le prossime uscite del mondo Pixar. Lo story artist Adrian Molina, come accennato, è un animatore, sceneggiatore e regista dei Pixar Animation Studios. Ha lavorato ai film Monsters University, Ratatouille, The Good Dinosaur e Coco, Toy Story 3 e altri, apportando il suo contributo al loro indiscutibile successo.

Le avventure raccontate attraverso gli occhi di Elio, rientrano tra le prossime uscite della Pixar previste per il 2024. Al fianco del nuovo film di animazione troviamo gli attesissimi Inside Out 2 e – udite udite – Carl’s Date, che segna il ritorno del vecchietto protagonista del film capolavoro della Pixar, Up, in cui potremmo ascoltare in lingua originale l’inconfondibile voce di Ed Asner nel suo ultimo doppiaggio prima della morte avvenuta nell’agosto 2021.