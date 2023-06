WHAM!: il trailer del documentario sull’iconico gruppo pop

Uscito il trailer del film sul gruppo dell’indimenticato George Michael.

Il trailer ufficiale di WHAM!, documentario sull’iconico gruppo pop di George Michael.

Tra meno di un mese, il prossimo 5 luglio, sarà disponibile in streaming WHAM!, un documentario incentrato come ampiamente prevedibile già dal titolo sul celebre gruppo pop degli anni ottanta composto da Andrew Ridgeley e da George Michael, scomparso il 25 dicembre del 2016.

Il trailer di WHAM!

WHAM! verrà reso disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix. A dirigere il documentario è Chris Smith, vincitore del Sundance Film Festival nel 1999 per American Movie e regista nel corso degli ultimi anni di altre docu-serie uscite su Netflix come ad esempio The Disappearance of Madeleine McCann, Tiger King o anche Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.

Nel ruolo di produttore vi è John Battsek, che negli ultimi anni ha già prodotto diverse altre pellicole come Oliver Sacks: His Own Life, Rising Phoenix e ‘Til Kingdome Come.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di WHAM!.

Il documentario

Il documentario sugli WHAM! è stato realizzato basandosi in gran parte anche e soprattutto sugli archivi personali di Andrew e di George. Da tale materiale, sono stati estratti numerosi filmati inediti e interviste amatoriali che non erano mai state viste prima.

Riguardo alla trama, il lungometraggio ha ovviamente lo scopo di ripercorrere nella maniera più esaustiva possibile la carriera dell’iconico duo composto da Andrew Ridgeley e da George Michael. Si parte dunque dagli anni in cui i due si sono incontrati quando ancora adolescenti per poi arrivare al periodo del successo mondiale ottenuto con gli Wham! grazie ad hit rimaste nella storia come Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas e I’m your man.

Wham!: la carriera

Gli Wham! sono stati un duo che hanno segnato in maniera profonda la musica pop degli anni ottanta. Formatosi nel 1981 con l’incontro tra il chitarrista Andrew Ridgeley e il cantante e compositore George Michael, il gruppo è durato per cinque anni fino al 1986 pubblicando tre album in studio.

L’esordio discografico è arrivato così nel 1983 con la pubblicazione di Fantastic, ma il successo definitivo arriva poi nel 1984 con l’uscita di Make It Big, disco che comprende al suo interno la celeberrima Wake Me Up Before You Go Go. Infine, il terzo e ultimo album dal titolo di Music from the edge of heaven viene pubblicato nel 1986, anno che segna anche lo scioglimento del gruppo.

Dopo la fine degli Wham!, George Michael continuerà ad avere un enorme successo grazie alla sua fortunata carriera solista, iniziata nel 1987 con la pubblicazione di Faith.