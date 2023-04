Secondo trailer ufficiale rilasciato per il film Simulant

Secondo trailer rilasciato per il nuovo sci-fi di genere thriller del nuovo film, presto al cinema, Simulant. In questo distopico futuro, gli esseri umani dovranno scontrarsi con l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale.

Il secondo trailer rilasciato del nuovo sci-fi thriller prossimamente in arrivo al cinema, Simulant non fa presagire niente di buono. Quel futuro che purtroppo non sembra tanto irreale o lontano, genera una sorta di ansia nello spettatore.

L’Intelligenza Artificiale ha affascinato da sempre, non solo il settore della fantascienza ma anche quello degli scienziati/ingegneri e chi più ne ha più ne metta. Come Io Robot, Terminator e film del genere ci hanno insegnato, non è mai buono lasciare ai robot “carta bianca“.

La trama di Simulant

Simulant è il nuovo film thriller del settore sci-fi diretto da April Mullen, con una sceneggiatura di Ryan Christopher Churchill, prodotto da Peter Bevan, Kirk D’Amico, Rich Goldberg, Kristin Harris, Peter Jarowey, Ali Jazayeri, Chris Lee e Kyle Pak, Tom Doiron e James van der Woerd, in uscita al cinema a giugno 2023. Il cast d’eccezione, insieme alla trama avvincente hanno resto questo film uno tra i più attesi di quest’anno.

Il cast di Simulant è composta da Robbie Amell, Jordana Brewster, Simu Liu, Sam Worthington, Alicia Sanz, Mayko Nguyen, Emmanuel Kabongo, Keethan Krish e altri ancora.

La trama ufficiale del film recita:

“In un mondo in cui androidi (SIMS) e umani coesistono, seguiamo Faye (Brewster), che ha già staccato la spina al suo defunto marito, e ora non riesce a fare lo stesso con Evan (Amell), la sua controparte androide. Invece di disattivare Evan, Faye lo manda a vivere illegalmente per conto suo. Lì incontra Casey (Liu), un brillante programmatore che lo aiuta a diventare più umano per riconquistare Faye. All’insaputa di Evan, il suo nuovo amico è ricercato per essere interrogato da un determinatissimo agente dell’Artificial Intelligence Compliance Enforcement (AICE) (Worthington). Evan deve così conquistare il cuore di Faye prima che vengano scoperti e che lui perda tutto”.

Il secondo trailer di Simulant

Simulant è il nuovo thriller sci-fi in uscita a giugno al cinema che affronta la tematica dell’Intelligenza Artificiale e delle conseguenze di questo sviluppo senza controllo. È stato rilasciato un secondo trailer ufficiale in vista dell’uscita della pellicola sul grande schermo che pone ancora di più l’accento sui due dei protagonisti, Simu Liu e Robbie Amell.

Dopo aver visto il trailer, l’attesa per vedere Simulant al cinema sembra ancora più lunga. Per chiudere il cerchio delle informazioni finora rilasciate su questo nuovo film di fantascienza, riportiamo le parole rilasciate dalla regista:

“In un futuro prossimo molto reale, in cui i progressi tecnologici ci costringono a fare i conti con i nostri limiti concettuali in materia di vita, morte e coscienza, come possiamo noi esseri umani spingerci verso il prossimo stadio evolutivo?”.