Brad Pitt: 5 film che ci sono rimasti nel cuore

Sex symbol, attore e produttore. Abbiamo raccolto 5 film che ci sono rimasti nel cuore con Brad Pitt.

Brad Pitt, prossimo ai 60 anni, è in uscita con il nuovo film Babylon, è pronto a far sognare i suoi fan. Brad inizia la sua carriera da giovane, quando, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, fa innamorare le teenanger con la sua partecipazione a soap opera. Ancora oggi è tra gli attori più desiderato di Hollywood. Negli anni, Brad ha lavorato in tantissimi film diventati poi un must del cinema. Ecco i 5 film in cui abbiamo adorato la sua partecipazione!

Thelma & Louise del 1991

La pellicola del genere d’avventura del 1991, consacra Brad Pitt come attore sul grande schermo. Il successo dell’attore arriva prima dei 30 anni, quando interpreta J.D., un ladro in Thelma & Louise del regista Ridley Scott, oggi 85 enne. La sceneggiatrice Callie Khouri ha ammesso che è stato grazie al suo fisico statuario che Brad ottenne la parte.

Fight Club del 1999

Di David Fincher, Fight Club è diventato un cult del genere thriller/drammatico. Brad Pitt interpreta Tyler Durden. Il suo personaggio, dal fisico assurdo, è stato nominato nel 2008 dalla rivista Empire come il più grande personaggio cinematografico di tutti i tempi. La lista è stata aggiornata poi nel 2015 e Tyler Durden si aggiudica l’ottavo posto.

Mr. & Mrs. Smith del 2005

La pellicola Mr & Mrs Smith del 2005 fece tanto parlare di sè: non per la trama o per qualche premio, ma per la storia d’amore nata sul set e continuata per altri 5 anni. Nel film Brad interpreta un serial killer. A sua insaputa, anche Angelina Jolie è un sicario professionista. Scopriranno il loro segreto quando entrambi verranno incaricati nello stesso lavoro…

Bastardi senza gloria del 2009

Film del 2009, Bastardi senza gloria (film di guerra – drammatico) è l’unico film di Quentin Tarantino in cui Brad Pitt abbia mai recitato. Il cast del film è di livello altissimo e ha coinvolto tanti attori americani, tedeschi e francesi. Nella storia di Tarantino, il 46 enne Brad Pitt interpreta il leader di un gruppo di americani ebrei che hanno un unico obiettivo: uccidere i nazisti. La pellicola è stata premiata con ben otto nomination.

12 anni schiavo del 2013

Sicuramente tra i maggiori film impegnati, 12 anni schiavo ( dramma storico e drammatico) vede Brad nei panni di Samuel Bass, abolizionista canadese che sarà di fondamentale importanza per il protagonista nel corso del suo dodicesimo anno di schiavitù. Grazie a questa pellicola, Brad si è aggiudicato l’unico Oscar alla sua carriera.