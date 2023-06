Marlon Wayans citato per disturbo della quiete pubblica | Cosa è successo in aeroporto?

L’attore Marlon Wayans non si è presentato a uno spettacolo per essere stato trattenuto in aeroporto dopo una disputa con un impiegato della compagnia aerea con cui avrebbe dovuto viaggiare. Al centro di tutto ci sarebbe un bagaglio a mano.

Marlon Wayans ha raccontato ai suoi follower su Instagram di aver vissuto una brutta esperienza quando è stato fermato all’aeroporto di Denver la scorsa settimana. L’attore aveva in programma di volare a Kansas City, dove avrebbe dovuto esibirsi in uno spettacolo. L’attore, però, non ha potuto imbarcarsi, non è giusto a destinazione in tempo e di conseguenza lo show è stato cancellato con un preavviso molto breve.

L’artista è noto soprattutto per aver recitato in diverse commedie di successo. Dopo essersi diplomato a New York, all’accademia Fiorello H. (la stessa del film cult Saranno famosi), ha iniziato a recitare al cinema e al televisione. Tra i suoi titoli più noti, ci sono Scappa, scappa… poi ti prendo!, nonché Scary Movie 1 e 2. Ha dimostrato di essere bravo anche in ruoli più complessi e drammatici, come quello di Tyrone in Requiem for a Dream, con Jared Leto e Jennifer Connelly.

Tuttavia, la sua fama e il suo talento non gli hanno comunque permesso di infrangere le regole della United, quando si è presentato al gate con un bagaglio in più rispetto a quello previsto sul biglietto.

Marlon Wayans contro la United: “Forse a un dipendente non è piaciuto White Chicks“

La compagnia United in un comunicato stampa non ha fatto il nome di Marlon Wayans, ma ha spiegato la situazione così: “A Denver, venerdì, un cliente a cui era stato chiesto di controllare il suo bagaglio, ha sorpassato un dipendente della compagnia al gate e ha cercato di salire sull’aereo. Il cliente non ha volato con la United“.

Allo stesso tempo, l’attore ha spiegato su Instagram che aveva prenotato un volo con la United per Kansas City, ma che dopo quello che era successo avrebbe preferito viaggiare in economica con una qualsiasi altra compagnia, piuttosto che volare in prima classe con la United. Si è poi scusato con i fan per non aver potuto presenziare allo spettacolo previsto.

“Scusa KC, mi perderò gli spettacoli di stasera a causa di un dipendente della United che probabilmente ha odiato White Chicks” ha scritto, citando il film che ha sceneggiato nel 2004 con il fratello Shawn e in cui ha recitato come protagonista.