Samuel L. Jackson: la sua reazione alla perdita del Tony Award è già virale

Il divertente sipario con protagonista l’attore agli ultimissimi Tony Award.

Dopo la mancata vittoria del Tony Award, l’attore Samuel L. Jackson si è lasciato andare ad una divertente reazione.

Nella giornata di domenica 11 giugno si sono tenuti i Tony Award, una manifestazione che è stata fondata nel 1947 e che ha lo scopo di premiare ogni anno le personalità che sono riuscite a distinguersi a Broadway tramite opere teatrali o musical. Tra gli attori di spicco candidati nell’ultimissima edizione c’è stato anche Samuel L. Jackson, che si è reso protagonista della serata con un simpatico e divertente siparietto.

L’episodio di Samuel L. Jackson ai Tony Award

Il volto di Samuel L. Jackson è destinato da qui al prossimo periodo a ritrovarsi protagonista di uno svariato numero di meme sparsi in giro per il web.

Il celebre attore statunitense classe 1948 che ha ricevuto nel 2022 un Premio Oscar alla carriera era in lizza per il premio di migliore attore non protagonista di un’opera teatrale per The Piano Lesson. Ad essere premiato è stato però alla fine Brandon Uranowitz per l’interpretazione in Leopoldstadt.

All’annuncio della sua mancata vittoria e del premio conferito invece al suo collega, Samuel Jackson ha mostrato in maniera abbastanza evidente tramite le espressioni del proprio volto tutta la propria delusione alzando leggermente gli occhi verso l’alto. Questo il commento divertente di un commentatore della serata tramite Twitter:

“Samuel L. Jackson non sembra felicissimo. Sono sicuro che la sua espressione diventerà un meme“.

Un altro commento ancora ha tirato in ballo il personaggio di Nick Fury, interpretato nel Marvel Cinematic Universe proprio da Samuel L. Jackson:

“Dopo aver realizzato di non aver vinto il premio la faccia di Samuel L. Jackson somigliava a quella di Nick Fury“.

Ecco di seguito il video del momento.

Tony Award 2023: i vincitori

Per quanto riguarda gli altri premi principali dell’edizione numero 76 dei Tony Award tenutasi allo United Palace di Washington Heights a New York, ad essere premiata come miglior opera teatrale è stata Leopoldstadt, storia di una famiglia ebrea di Vienna che deve affrontare i terrori dell’Olocausto.

Miglior musical a Kimberly Akimbo, storia di una ragazza che soffre di una rara malattia che le provoca invecchiamento precoce, mentre ad essere premiata come miglior revival di opera teatrale è stata Topdog/Underdog.

In merito invece agli attori, i titoli di miglior attrice e miglior attore protagonisti di opere teatrali sono spettati rispettivamente a Jodie Comer per Prima Facie e a Sean Hayes per Good Night, Oscar. J. Harrison Ghee ha vinto il premio di miglior attore protagonista in un musical per Some Like It Hot e Victoria Clark quello di migliore attrice protagonista per Kimberly Akimbo. Infine, oltre al già citato premio di migliore attore non protagonista dato a Uranowitz ai danni di Jackson, da segnalare anche la vittoria di Miriam Silverman come migliore attrice non protagonista per The sign in Sidney Brustein’s Window.