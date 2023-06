Ricordi Patrick del Grande Fratello? Cosa fa oggi: un successo straordinario

Vi ricordate di Patrick Ray Pugliese, l’ex concorrente del Grande Fratello? Ecco che cosa fa oggi, ha un successo straordinario, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, visto da dove è partito.

In quanto si ricordano dell’ex concorrente del Grande Fratello, Patrick Ray Pugliese? L’ex gieffino oggi ha un successo veramente straordinario, dopo la sua uscita dalla Casa più spiata di sempre, la sua fama non si è più arrestata.

Addirittura, proprio grazie alla sua simpatia e ai suoi modi di fare, è stato uno dei personaggi più imitati da Fabio De Luigi, nello storico programma della Gialappa’s Band, Mai dire Grande Fratello. Anche questo per Patrick è stato un modo di ricevere pubblicità e notorietà che l’hanno poi condotto alla ribalta.

La vita di Patrick Ray Pugliese dopo il Grande Fratello

Quando ancora il Grande Fratello non era solo ed esclusivamente dei Vip, c’è stato un tempo che nella Casa ci entrava “gente normale“, come dimenticarsi di Pietro Taricone, Cristina Plevani, Marina La Rosa e così via? Qualche edizione dopo, faceva il suo ingresso l’allora sconosciuto, Patrick Ray Pugliese, nato a Teheran nel 1977, il quale diede un bello scossone a quella edizione.

Nonostante si classificò secondo, la fama arrivò comunque e dopo la sua uscita dal GF, la sua vita cambiò per sempre. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e non si è più fermato, è passato da Striscia la Notizia alle Iene, per non parlare di Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Mai dire mondiali, Ogni mattina e così via. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, ha intrapreso una relazione con Martina Pascutti, conosciuta sempre al Grande Fratello, in quanto per Patrick quella del 2004 non fu l’unica esperienza nel reality, da questa storia nacque il suo primogenito, Leone. In seguito la coppia si separò, ma Patrick si mostra spesso sui social in compagnia di suo figlio.

Cosa fa oggi Patrick Ray Pugliese?

Vi ricordate di Patrick Ray Pugliese, il concorrente della quarta edizione del Grande Fratello? Oggi, dopo aver raggiunto la ribalta grazie proprio alla sua permanenza all’interno della Casa del GF, fa un po’ di tutto, prosegue la sua attività televisiva e radiofonica, nonché ha iniziato una sua attività imprenditoriale nel campo delle mountainbike, con la sua linea, Elray Cycles.

Nel post da poco pubblicato sui social, si vede in compagnia dello staff di RDS Next: “La bella il brutto e il cattivo! La radio più veloce del west!”