Under the Influence: la miniserie a fumetti che spiega il lato oscuro dei meme

Under the influence. Ecco il trailer della nuova serie a fumetti del Mad Cave Studios che ci rivelerà il lato oscuro dei meme. Recuperalo qui:

Mad Cave Studios ha condiviso una nuovo trailer per la sua nuova serie a fumetti in edizione limitata Under the Influence, scritta da Eliot Rahal, con i disegni di Stefano Simeone. La storia segue l’agente dell’FBI Cara Cole, che è stata inviata per infiltrarsi nei ranghi del culto basato su Internet in rapida crescita, l’Hot Dog Party.

Lo strano collettivo sta esplodendo dopo essere stato creato accidentalmente dall’idolo dei social media Paul Kozac. Il trailer mostra uno scherzo su Internet terribilmente andato storto quando un giovane viene investito da un camion durante una live in streaming. Una musica tesa scandisce le conseguenze dell’evento, portando Cole a indagare sulla natura crescente e pericolosa dell’Hot Dog Party.

Le immagini delle rivolte e le tendenze dei social media sono intervallate da tableau oscuri, mentre la musica raggiunge il picco e gli occhi osservano il caos che si svolge in tempo reale, tanto da farci chiedere: ne vale la pena?

Under the influence: cos’è?

Mad Cave Studios è una casa editrice di fumetti che ha avuto inizio nel 2014 e da allora ha pubblicato una serie di titoli unici.

L’editore ha pubblicato libri come Battlecats, Dahlia in the Dark e Hunt, m,olti dei quali esauriti rispetto alle loro pubblicazioni iniziali. Mad Cave Studios ha presentato titoli di numerosi creatori acclamati come Cullen Bunn, Dennis Hopeless, Olivia Stephens, Micah Myers, Luca Romano e Maria Santaolalla. Mad Cave Studios è anche noto per le sue ricerche di talenti per individuare nuovi scrittori, artisti, editori, coloristi e letterati.

Con Under the Influence di Rahal e Simeone, Mad Cave sembra avere un’altra storia tra le mani davvero originale e creativa. La cultura di Internet è una bestia in rapida evoluzione, che ha un lato particolarmente sgradevole. L’era dei social media e delle mode virali è stata un vantaggio per molti creatori di contenuti, ma c’è chi non ha paura di usare la natura accessibile di Internet per influenzare gli altri in modi particolarmente insidiosi. Le tendenze dei meme e di TikTok potrebbero essere divertenti, ma Under the Influence cerca di mostrare le conseguenze negative che queste cose possono avere quando crescono senza alcun tipo di controllo.

Sebbene i siti Web e le piattaforme video non siano intrinsecamente cattivi, hanno un lato pericoloso. La radicalizzazione online è un problema reale nella società odierna. E molti di questi sfortunati viaggi iniziano con contenuti facilmente digeribili che forniscono disinformazione o altre cose dannose.