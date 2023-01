The Bear: in arrivo la seconda stagione della serie

Arriverà molto presto la seconda stagione di The Bear, serie tv che vede nei panni dell’attore protagonista Jeremy Allen White.

Il secondo capitolo della serie targata FX sarà poi interamente disponibile anche sulla piattaforma streaming Disney+.

Ottima notizia per chiunque abbia apprezzato la prima stagione di The Bear. La serie tv, andata in onda su FX e poi messa a disposizione anche degli utenti italiani sulla piattaforma streaming di Disney+, è stata confermata anche per una seconda stagione.

Merito anche e soprattutto dall’enorme successo riscosso dai primi sei episodi del prodotto che vede nei panni dell’attore protagonista Jeremy Allen White, attore noto al grande pubblico per il ruolo di Lip nella serie drammatica Shameless.

The Bear 2: il cast e gli episodi

La star dello show è per l’appunto Jeremy Allen White, che si è appena tolto l’enorme soddisfazione del trionfo agli ultimi Golden Globe nella categoria di migliore attore in una serie commedia o musicale grazie proprio al suo ruolo in The Bear.

Per quanto riguarda invece il resto del cast, dovrebbero essere sempre presenti Ebon-Moss Bachrach (Richard Jerimovich), Ayo Edebiri (Sydney Adamu), Abby Elliott (Natalie Berzatto), Lionel Boyce (Marcus), e Edwin Lee Gibson (Ebraheim).

Se gli episodi della prima stagione erano in tutto 6, con il primo trasmesso in Italia lo scorso 5 ottobre, quelli della nuova stagione dovrebbero essere invece 8 della durata di mezz’ora ciascuno. The Bear, creata da Christopher Storer con Tyson Bidner e Matty Matheson nei ruoli rispettivamente di produttore e co-produttore, andrà in onda con un episodio alla settimana su FX per poi essere inserita sul catalogo di Disney+.

La trama

La trama di The Bear è incentrata su un giovane chef che si trasferisce a Chicago allo scopo di gestire la paninoteca di famiglia in seguito al suicidio del fratello. Lontanissimo dall’ambiente in cui era solito trovarsi, il protagonista, Carmen “Carmy” Berzatto, si ritrova costretto ad affrontare tutte le difficoltà relative alla gestione di una piccola impresa con sullo sfondo diversi problemi anche dal punto di vista familiare.

La prima stagione era terminata con il ritrovamento da parte di Carmen di una lettera del fratello Michael relativa anche ad una riserva di soldi tenuta fino ad allora nascosta. Il nostro protagonista decide dunque di utilizzare questo denaro non per proseguire l’attività di famiglia ma al contrario per chiuderla e per cercare di mettere su a partire da zero una cosa totalmente nuova, senza escludere una possibile riapertura del ristorante battezzato con il nome di The Bear.