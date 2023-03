Cross: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie tv di Prime Video

Cross. La nuova serie Amazon Prime Video si fa attendere. Ecco tutto quello che sappiamo finora della serie tv basata sul film Alex Cross: cast, trama e data di uscita.

La serie poliziesca più venduta di Ames Patterson, Alex Cross, è diventata un cult sin dalla sua introduzione nel 1993. La serie ha trenta libri, due novelle e tre libri incentrati sul figlio di Alex, Ali. Nonostante il suo enorme successo editoriale, l’adattamento per lo schermo è stato un flop clamoroso. Morgan Freeman ha recitato in Along Came a Spider del 2001 e Kiss the Girls nel 1997, ottenendo scarsi risultati, e il reboot del 2012, Cross, non ha avuto successo al botteghino.

Ora il detective di Washington D.C. preferito da tutti è diretto ad andare in onda sul piccolo schermo. Con lo studio responsabile dei moderni show di lotta al crimine come Reacher al volante, a questo personaggio può finalmente essere dato ciò che si merita.

Questo nuovo mezzo darà ai personaggi il tempo di crescere. Ecco tutto ciò che devi sapere su Cross.

Trama, Cast e Produzione

La serie, che approderà quindi sul piccolo schermo, sarà prodotta dagli Amazon Studios, che hanno comprato anche altri due adattamenti dai libri Reacher e Jack Ryan.

Questo significa che potremo vedere la serie come esclusiva Prime solo sulla piattaforma di Prime Video sebbene la data di uscita ancora non sia disponibile: l’uscita di Cross è datata comunque tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la serie è infatti ancora in fase di sviluppo. Sappiamo però che all’interno della serie avremo come protagonista Aldis Hodge nei panni di Alex Cross: l’attore seguira il filo rosso che Morgan Freeman ha lasciato all’interno della sua costruzione del personaggio. A rimpolpare il cast avremo anche Ryan Eggold, Isaiah Mustafa, Alona Tal, Johnny Ray Gill, Eloise Mumford, Siobhan Murphy, Sharon Taylor e Stacie Greenwell. I produttori della serie includono Bill Robinson (Murder Is Foreverdi James Patterson), Patrick Santa (Help Me Rhonda), David Ellison (Foundation), Dana Goldberg (Top Gun: Maverick) e Bill Bost (Reacher). Altri produttori esecutivi sono Sam Ernst (Daredevil), Jim Dunn (Haven) e Craig Siebels (Burn Notice).

Per i fan della serie invece, si girerà intorno alla domanda: ma la serie tv sarà un adattamento ai libri o cercherà di rispettarli pedissequamente? Sfortunatamente questo ancora non ci è dato saperlo. Siamo a conoscenza però di come gli Amazon Studios stanno parlando della serie ovvero come “un thriller complesso, contorto e al cariopalma”.