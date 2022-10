Checco Zalone, la moglie è proprio lei: l’avete vista in tutti i suoi film

Legati sentimentalmente dal 2005, Luca Medici, vero nome di Checco Zalone, e Mariangela Eboli si sono conosciuti in un locale, dove lei lavorava come cantante in un piano bar. E sì: se te ve lo state chiedendo, lei l’avete già vista da qualche parte…

Galeotto fu il locale che li ha fatti incontrare, innamorare e (quasi) sposare. La coppia pugliese, precisamente di Capurso, in provincia di Bari, si sarebbe conosciuta in un locale, quando Mariangela lavorava in un cantante di pianobar. Di tempo da quell’incontro ne è passato un bel po’, era il 2005. Il primo approccio? In pizzeria. Luca (45 anni) ha raccontato più volte di aver detto alla sua futura compagna di essere alla ricerca di una cantante che lo potesse accompagnare la sua band durante tutta l’animazione dei matrimoni. E Mariangela ha accettato. “Ovviamente di matrimoni non me ne capitarono più…” ha aggiunto Luca con simpatia ad un’intervista a La Repubblica.

Era Gennaio di un anno appena iniziato che avrebbe portato tante soddisfazioni a livello professionale e personale. Luca, proprio in quell’anno, vedeva la sua carriera agli esordi decollare: a settembre sarebbe stato chiamato da Zelig per un provino legato ai laboratori. “Mi considera un po’ come il suo personale portafortuna. Forse anche per questo non mi lascerà mai…” ha dichiarato con ironia Mariangela.

Mariangela e Luca genitori

L’ironia di Luca non conosce confini e si adatta ad ogni occasione. È il 2013 quando i fidanzati diventano genitori per la prima volta di Gaia e il neo – papà annuncia su Facebook il benvenuto alla piccola con un brano ironico dal titolo Dall‘ovaiaa Gaia. La canzone, diventata famosa sui social e in tv, diventa virale in pochissimo tempo. Nel 2017 Mariangela dà alla luce un’altra bimba: nasce Greta, secondogenita della coppia.

Ecco dove avete già visto Mariangela

Si sanno poche informazioni su Mariangela, caratterialmente molto riservata e introversa, ma di certo è che la sua carriera sia intrecciata sempre più con quella di Luca. Ha debuttato al cinema come comparsa in Cado dalle nubi (2009). Famosissima la scena in cui lei e Michele Salvemini, in arte Caparezza, improvvisano un duetto sulle note di Non amarmi. Seconda comparsa per Mariangela: è il 2011 l’anno di Che bella giornata quando ha un piccolo ruolo. Prima di essere la compagna di Checco, fino al 2002 è vicedirettore presso l’organizzazione religiosa Eastern Mennonite Missions.

Oggi è al vertice dell’amministrazione la Mzl Srl, società fondata e di proprietà dal compagno e il cui patrimonio ammonta a 5 milioni di euro, e grazie alla quale la Eboli, secondo un’indagine del Corriere della Sera, riesce ad ottenere un guadagno di 9.000 euro.