The Voice Kids apre le porte ad Arisa: cosa farà la cantante?

Rai ha scelto Arisa per The Voice Kids. In arrivo la nuova stagione del talent show condotto da Antonella Clerici e incentrato sul canto. Ecco i dettagli.

A quanto pare, mostrarsi benevoli nei confronti della nostra nuova premier, soprattutto mentre c’è in corso la trattativa per riassegnare i vertici Rai, porta a buoni risultati: The Voice Kids, in onda in prima serata su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici, potrebbe ospitare tra i suoi giudici anche la cantante Arisa. Oltre a queste speculazioni però, ancora non è certo che la cantante lasci gli studi Mediaset comandati a bacchetta da Maria De Filippi per un nuovo talent show. La cantante infatti recentemente aveva fatto parte della giuria di insegnanti presenti nella scuola di Amici 22 dove tralaltro era risultato vincitore un alunno della sua squadra, capitanata da lei e il ballerino Todaro, Mattia Zenzola.

Dopo il successo di quest’edizione e il fatto che nel suo curriculm, la cantante italiana di Sincerità, può vantare numerose trasmissioni in cui ha partecipato in qualità di insegnante e giudice, tra le quali anche X-Factor, forse la più importante di tutte, non c’è motivo per cui Rai 1, disperatamente in cerca di un onda di cambiamento, non voglia chiamarla.

Arisa divisa tra Rai e Sky

Il programma di Antonella Clerici, dopo aver chiuso la prima stagione con il 22,78% di share, è già stato riconfermato ma andrà in onda quest’autunno invece della prossima primavera, forse per contrastare il ritorno del programma Io Canto su Canale 5.

In più per svecchiare un pò la giuria del talent per bambini, The Voice Kids con il benestare di mamma Rai, ha puntato su Arisa per allontanare i Ricchi e Poveri, che per la prossima stagione non sono stati riconfermati. C’è un problema però: anche Sky vuole Arisa. Infatti la nota emittente televisiva sta appunto cercando carne fresca da buttare in pasto agli spettatori nella nuova edizione di Pechino Express, l’esilarante show in cui delle coppie di concorrenti si sfidano in varie challenge in giro per il mondo senza soldi, cellulare e soprattutto posti per dormire e alloggiare.

Alla fila dei corteggiamenti per Arisa però si aggiunge anche Maria De Filippi e il suo talent show Amici, in merito al quale la cantante ha commentato così. “Per me è stato un percorso molto bello, un’esperienza davvero intensa. Stare lì con i ragazzi è un ciclo, li conosci, crescono e finiscono l’anno con te ed è bello. Se tornerà nella nuova edizione di Amici? Non lo so se sarò ancora una professoressa”.