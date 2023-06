Isola dei Famosi shock: un naufrago sarebbe molto pericoloso e cattivo

L’Isola dei Famosi è sotto shock, le rivelazioni trapelate contro un naufrago non fanno dormire tranquilli gli altri concorrenti. Hanno ricevuto più di un avvertimento su questo personaggio, come si dice: “non giudicare mai un libro solo dalla copertina”, in quanto sarebbe cattivo e pericoloso.

All’Isola dei Famosi sono tutti sotto shock per le voci che sono uscite fuori sulla reputazione di un certo naufrago, la fama che si è creato fuori da Honduras nella quotidianità di sempre, è quella di essere un personaggio cattivo e pericoloso. Molti concorrenti hanno ricevuto gli stessi avvertimenti da persone differenti, sono tutti increduli, chi l’avrebbe mai detto?

È proprio vero, per conoscere una persona veramente bene, devi avere un rapporto più profondo piuttosto che il semplice fatto di essere colleghi di lavoro o berci un aperitivo insieme qualche volta all’anno. L’animo umano viene nascosto molto bene all’apparenza, è quando si scava nell’Io profondo che si capiscono tante cose di un essere umano. Donald Sutherland in The Italian Job diceva: “Io mi fido degli uomini, è del diavolo che c’è in loro che non mi fido…”.

Il punto della situazione all’Isola dei Famosi

Come sapranno i fan del reality, l’Isola dei Famosi sta procedendo con non poche disavventure, ad ogni modo le sfide proseguono, così come i litigi tra i naufraghi. A tal proposito una infastidita Ilary Blasi nella puntata di lunedì, ha dichiarato di non sopportare questa atmosfera perbenista: “La strategia che avete è che in puntata vi abbracciate e finita la puntata ve ne dite di ogni”.

Tralasciando questi dibattiti, facciamo un attimo il punto della situazione, tra televoti, naufraghi che ne salvano altri, ecc., siamo arrivati alla scorsa puntata ad aver salutato Corinne Clery, la quale non se l’è sentita di andare sull’Ultima Spiaggia: “Non potrei dare niente di più, vi ringrazio, è stata un’esperienza meravigliosa, però torno a casa”. In nomination questa settimana troviamo Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse. Chi verrà graziato dal televoto?

State in guardia dal naufrago

Isola dei Famosi shock, indiscrezioni gravissime sono trapelate su un naufrago considerato pericoloso e cattivo. Per chi non avesse seguito la puntata, stiamo ovviamente parlando di

Nathaly Caldonazzo, la quale non vanta proprio una bella reputazione tra i suoi colleghi. Alcuni suoi compagni di avventura ad Honduras hanno dichiarato che prima di partire hanno ricevuto telefonate di persone che li avrebbero messi in guardia dall’atteggiamento della Caldonazzo.

Andrea Lo Cicero, nemico mortale di Nathaly Caldonazzo ha dichiarato: “Io ho ricevuto telefonate che mi hanno detto ‘quella è pericolosissima, pericolosa e cattiva stai attento’. E infatti è falsa, cattiva e pericolosa, quindi avevano ragione…”. Ad incalzare la dose ci ha pensato anche Corinne Clary la quale ha commentato: Anche a me hanno detto cose, persone che la conoscono…io non ho creduto e non me l’aspettavo. Io la conoscevo bene nel lavoro, ma non umanamente. La conosco da 20 anni, ma non siamo mai state grandi amiche…”. Chi avrà detto la verità? Queste voci sulla Caldonazzo saranno vere?