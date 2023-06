Lorena Bianchetti, la brutta figura con Papa Francesco | Il commento di Dagospia

La conduttrice Lorena Bianchetti ha fatto un’epica gaffe mentre intervistava Papa Francesco nella scorsa puntata di A Sua immagine. Dagospia l’ha subito commentata.

Durante la scorsa puntata di A Sua immagine – programma a sfondo cattolico che conduce a fasi alterne dal 1999 – Lorena Bianchetti ha avuto l’onore di intervistare un personaggio importante come Papa Francesco. Inaugurato nel 1997, la conduttrice ha lo presentato dal 1999 al 2004 e dopo dieci anni di pausa, ha ripreso a lavorarvi stabilmente dal 2014.

La presentatrice è una delle più attive del palinsesto Rai e vi lavora regolarmente da oltre trent’anni, da quando fece il suo debutto in tv nel 1991 a Piacere RaiUno. Da allora, è apparsa in tantissime trasmissioni e pubblicità televisive, ma ha esperienza anche nel cinema e in radio. Tuttavia, uno dei suoi programmi più popolari è certamente il religioso A Sua immagine, la cui ultima puntata è andata in onda il 5 giugno.

In questa occasione ha avuto il privilegio di intervistare Papa Francesco, che partecipava per la prima volta a un programma televisivo. Tuttavia, già nei primi minuti la conduttrice ha commesso una gaffe, che Dagospia ha voluto prontamente commentare.

Lorena Bianchetti, la gaffe con Papa Francesco commentata da Dagospia

L’occasione per Lorena Bianchetti era molto importante, dal momento che era la prima volta che Papa Francesco si recava in uno studio televisivo. Tuttavia, la brutta figura è arrivata quasi subito, quando la conduttrice gli ha chiesto se da bambino avesse un programma televisivo preferito. Il papa, molto ironicamente, ha così risposto: “Vedi cara. Ti rispondo raccontando un grande segreto del papa, lo vuoi sapere?”, “Sì, sì, sì! La prego Santità, ce lo dica!, “Quando ero bambino la televisione non era ancora stata inventata“.

Roberto D’Agostino, icona di Dagospia, non si è lasciato scappare il momento e ha lanciato delle parole taglienti nei confronti della showgirl. Sul suo sito ha scritto: “Tra i grandi misteri italiani ancora da risolvere, ce n’è uno davvero inspiegabile, e risponde al nome di Lorena Bianchetti. La conduttrice di A Sua Immagine che, nell’indifferenza collettiva, lavora da 30 anni su Rai1. Stamattina […] la Bianchetti aveva ospite nientemeno che Papa Francesco. Era la prima volta di sempre di Bergoglio in uno studio televisivo, ma Lorena non si è smentita, e ha subito cominciato col botto”.

Papa Francesco, all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio, è infatti nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1935. All’epoca, tecnicamente, la televisione esisteva, ma era uno strumento elettromeccanico e non era per niente diffuso tra la popolazione. Il medium più utilizzato era invece la radio.