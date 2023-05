Ilary Blasi furiosa: crisi con Sebastian o c’è altro?

Ilary Blasi non è serena ultimamente, e non solo per il divorzio con Francesco Totti. Come vanno le cose con la nuova fiamma?

Ilary Blasi, attualmente conduttrice del programma L’Isola dei Famosi, ha iniziato a fare i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 3 anni come testimonial di Olio Cuore. Numerosi gli spot pubblicitari girati da piccola, e poi nel 1999 entra nel cast di Scherzi a parte con una piccola parte.

Tuttavia la vera svolta arriva nel 2001 quando supera i casting di Passaparola, il programma di Gerry Scotti su Canale 5 diventando una delle letterine. Da quel momento la sua carriera decolla. Tra i programmi famosi condotti da lei ricordiamo Top of the Pops, Che tempo che fa, Le Iene, Grande Fratello, L’Isola dei Famosi.

Ilary arrabbiata

La conduttrice del reality sembra non essere soddisfatta di alcune dinamiche all’interno del programma e lo ha fatto presente. Secondo alcune voci Blasi sarebbe molto contrariata per come sta andando l’edizione della sua Isola dei Famosi. Il programma ha subito infatti molti scossoni da quando è iniziato: la polemica di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, l’agente di Gian Maria Sainato che ha criticato Alvin. E anche gli ascolti non sono stati esaltanti, anche se sono rimasti nella media. Tutto questo stress ha avuto conseguenze anche nella vita privata della showgirl, già segnata dalla fine del matrimonio con Francesco Totti.

Crisi con Sebastian?

Indiscrezioni riportano che nel backstage dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi sia stata vista molto irritata e questo eccessivo stress forse si è riversato sul rapporto con il nuovo compagno Bastian Muller. Il motivo dello stato d’animo turbato di Blasi sarebbe stato svelato da Dagospia, il sito che aveva fatto emergere precedentemente il Totti-Noemi Gate.

Roberto D’Agostino ha scritto: “Sembrerebbe che la nostra Ilary nazionale sia particolarmente arrabbiata per come stia andando l’Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian.”