Chi saranno i nuovi tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne

Good news per gli amanti del dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in quanto sono usciti i primi nome che prenderanno parte al cast della prossima edizione in partenza a settembre 2023.

Si sa, “Queen Mary”, non perde mai tempo e per un’edizione che finisce, un’altra è pronta a ripartire. Ecco perché la redazione di Uomini e Donne, con Maria De Filippi come sempre al timone, ha già iniziato a preparare il campo per la prossima stagione del dating che avrà inizio dopo le vacanze estive, precisamente a settembre 2023.

Ecco chi saranno i nuovi tronisti che prenderanno parte a Uomini e Donne 2023 a partire da settembre. Anche in questa edizione, ci saranno tronisti, dame, cavalieri e così via. Come sempre, i fortunati selezionati avranno modo di far di tutto per uscire da programma con la propria anima gemella.

Già finito l’amore per una famosa coppia di UeD

Maria De Filippi si sa ce la mette tutta per dare spazio ai tronisti e ai loro pretendenti, gli mette a disposizione ogni mezzo in suo possesso per cercare di aiutarli a capire i propri sentimenti, ma si sa, dietro ad una telecamera non è mai facile. Per questo ha fatto molto discutere la fine di una delle coppie più chiacchierate di questa ultima edizione di Uomini e Donne. Sono usciti come compagni per la vita, qualche settimana fa, ma purtroppo la loro storia è già giunta al termine.

Stiamo parlando di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, i quali di comune accordo, con due annunci social hanno dichiarato la fine della loro storia d’amore ai loro followers. Mancini ha commentato per primo e ha chiesto ai suoi fans di non attaccare la sua ex compagna, in quanto a detta sua ne ha ammirato la sincerità. Un po’ infastidita da questo furto di gloria, la Santinelli ha comunicato in un secondo tempo che avrebbe voluto rivelare questa notizia più avanti, comunque ha confermato la fine della storia: “…Sono dispiaciuta per tutte le persone che hanno creduto in noi ma non sarebbe stato giusto fingere portando avanti una storia senza futuro…”.

Habemus casting completo?

A settembre 2023 come tutti i fan del dating di Maria De Filippi, sanno ormai bene, inizierà la nuova stagione di Uomini e Donne. Per il momento sono solo forti e insistenti rumors, in quanto la De Filippi non ha ancora rilasciato l’ufficialità di queste informazioni, ma pare che i prossimi tronisti saranno Alessio Campoli (ex corteggiatore di Lavinia Mauro), Alice Barisciani (ex corteggiatrice di Federico Nicotera) e Andrea Foriglio (ex corteggiatore di Nicole Santinelli).

Ovviamente, continuate a seguirci per ricevere in tempo reale i prossimi aggiornamenti e le prossime conferme sui nomi dei prossimi tronisti di Uomini e Donne 2023.