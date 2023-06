Nina Moric in ospedale: “Mi hanno salvato la vita”. Ecco cosa è successo

Nina Moric non ha chiarito bene cosa le sia successo, ma ha condiviso sui social il suo stato di salute dopo una butta avventura.

Nina Moric, modella croata e opinionista in alcuni programmi tv, ha informato i suoi follower su Instagram dell’operazione d’urgenza che ha subito qualche tempo fa. Dopo qualche mese di assenza è tornata sui social dal letto di ospedale e i fan si sono preoccupati.

Moric ha voluto subito fare chiarezza, pubblicando un video che la ritrae con la camicia da decubito in ospedale. Cosa le è successo? Con quale malattia sta lottando?

Cosa è successo alla modella?

Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona, è stata ricoverata d’urgenza nella struttura Humanitas di Rozzano da dove ha condiviso un video dicendo: “Non è stato un periodo facile. Ho avuto questo malessere che perfortuna è stato sconfitto dall’equipe di tutti i medici, infermieri, anestesisti di Humanitas di Rozzano che sono angeli custodi”, pur non entrando nel dettaglio delle cause che hanno reso necessario l’intervento.

“Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, mi hanno operato e sono riusciti a salavarmi la vita. Ci sono un pò di conseguenze però sono forte e tutto andrà benissimo. Detto questo sto bene, e mi dispiace di aver allertato tutti. Non volevo dare nessuna preoccupazione a nessuno”.

Su Instagram Nina Moricha invece aggiunto: “Grazie a medici infermieri e operatori sanitari” senza però aggiungere nulla che alludesse al suo stato di salute né a cosa possa averlo aggravato. Nina Moric comunque dal video appare in buone condizioni di salute, sembra quasi che si sia truccata per l’occasione, anche se come lei stessa ha chiarito, nonostante l’operazione sia andata a buon fine non tutto è superato e anzi, ora dovrà affrontarne le conseguenze.