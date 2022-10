Il conduttore dei Soliti Ignoti Amadeus, nel corso della famosa trasmissione televisiva di Rai Uno, è stato costretto a scusarsi con una degli ignoti: scopriamo il perché.

Tra i programmi maggiormente noti e amati dal pubblico di Rai Uno vi è sicuramente quello dei Soliti Ignoti, un appuntamento fissi per tantissimi italiani che la sera si ritrovano a guardare la televisione durante la cena. Un programma che rappresenta sempre un’ottima fonte di spensieratezza, e che col passare del tempo è diventato sempre di successo con un aumento sempre costante di spettatori e di ascoltatori.

A condurre il programma vi è come sempre Amadeus. Il conduttore televisivo, nel corso della conduzione della puntata che è andata in onda nella giornata di giovedì 13 ottobre, è stato però protagonista di un episodio che si potrebbe definire come semplice scivolone.

Ad una degli ignoti, precisamente la numero 8, i concorrenti in gara hanno immediatamente chiesto la classica fotona, con quest’ultima che ha finito con il dare il proprio indizio prima ancora di poter avere l’occasione di presentarsi. Alla signora, una cinquantaquattrenne di Roma, Amadeus ha immediatamente rivolto le proprie scuse con le seguenti parole: “Scusi signora, non si è potuta nemmeno presentare, eravamo fin troppo concentrati sul nostro mestiere“. Il tutto si è poi ovviamente concluso tra le risate e gli applausi del pubblico.

Il grande ospite di Amadeus al programma dei Soliti Ignoti

Nel corso di questa stessa puntata, Amadeus ha inoltre avuto il piacere di ospitare l’attore della fiction Rai Nero a metà Miguel Gobbo Diaz. Quest’ultimo ha preso parte al classico show preserale di Rai Uno dei Soliti Ignoti allo scopo di presentare il progetto FAI (Fondo per l’ambiente italiano).

A spiegare i motivi della presenza di quest’ospite d’eccezione anche lo stesso Amadeus: “Non si trova qui per presentare Nero a metà ma per sostenere un’importante iniziativa, ovvero quella della FAI“.

Il risultato finale della puntata dei Soliti Ignoti

Per quanto riguarda invece l’esito della suddetta puntata dei Soliti Ignoti condotto da Amadeus, il finale ha riservato parecchie soddisfazioni e sorrisi, con la coppia di partecipanti della serata che è riuscita ad aggiudicarsi un montepremi da ben oltre 25mila euro in gettoni d’oro.

L’esultanza per il premio ottenuto è stata enorme, con lo stesso Amadeus che ha applaudito a fine serata la coppia vincitrice scherzando poi sulla decisione finale presa dalla donna: “Meno male che è stata lei a scegliere“.