Carlo Conti ci prova di nuovo: “Andiamo in onda dal 7 gennaio” | Il programma torna su Rai 1

Tale e Quale Show, uno dei programmi di punta di Rai 1, rete ammiraglia del servizio pubblico, si è concluso lo scorso novembre con un eclatante successo e ora, dopo la Befana, il suo conduttore Carlo Conti è pronto a tornare in pista con un nuovo appassionante progetto.

Gli italiani sono pazzi per le imitazioni: lo dimostra il successo consolidato di un format di ferro come quello di “Tale e Quale Show”, il varietà targato Rai prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il suo capitano, Carlo Conti, da anni dirige alla perfezione una macchina di intrattenimento che non sbaglia un colpo.

Insieme a Carlo, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e il sempre scintillante Cristiano Malgioglio costituisce a pieno titolo uno dei punti di forza dello spettacolo, tra giudizi tecnici, ironia sferzante e battute fulminanti.

Il dinamico duo composto da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli condisce la gara con la giusta dose di esuberanza, follia e divertimento, grazie a performance “sgangherate” ma divertentissime divenute subito iconiche per la Rete, come quella nei panni di Blanco e Mahmood in “Brividi”.

Carlo Conti ha concluso quindi il 2022 con una finalissima che ha visto scontrarsi i migliori protagonisti della dodicesima edizione (il vincitore Antonino, poi Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini,) con i migliori dell’undicesima (i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli).

Dopo un 2022 di successi, Carlo Conti torna in prima serata su Rai 1 per aprire il nuovo anno con il grande intrattenimento

Ora, il 2023 di Conti riparte subito alla grande: sabato 7 gennaio infatti su Rai 1 tornerà Tali e quali, la versione del varietà con protagonisti non famosi. Si tratta della terza edizione di questa declinazione del format e sarà molto più corposa delle precedenti, con ben 5 puntate in prima serata.

Oltre 200 candidati si sono presentati sperando di approdare sul palco di fronte ai giudici Goggi, Panariello e Malgioglio e Carlo Conti ha selezionato i migliori 10 per confezionare uno show all’insegna del divertimento di qualità, nel quale non mancheranno ancora una volta le incursioni di Cirilli e Paolantoni.

Alessia Marcuzzi e Adriano Celentano saranno i due giudici extra per la serata del debutto, ma solo uno di loro sarà “originale”: ne vedremo dunque delle belle in attesa della versione di “Tale e Quale Show” dedicata a Sanremo, in onda a febbraio per celebrare la kermesse musicale più amata dagli italiani.