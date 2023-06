Spoiler Alert: il trailer italiano del film con Jim Parsons e Ben Aldridge

Tra poco uscirà al cinema Spoiler Alert, con Jim Parsons e Ben Aldridge: ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo film ispirato a una storia vera.

Il 1° giugno esce al cinema Spoiler Alert, nuovissimo film con protagonisti Jim Parsons e Ben Aldridge. Qui i due attori interpretano Michael e Kit, una coppia omosessuale che vive una splendida storia d’amore tra dramma, gioia e dolore. La trama si ispira al romanzo best seller omonimo di Michael Ausiello, che a sua volta racconta una storia vera.

I due protagonisti sono Jim Parsons e Ben Aldridge. Il primo è conosciuto soprattutto per la serie Big Bang Theory, dove interpretava il fisico geniale Sheldon Cooper. La serie è durata per parecchie stagioni e si è conclusa nel 2019, ma attualmente è in corso uno spin off prequel, Young Sheldon, che racconta del protagonista quando era ancora un bambino. Il secondo, invece, è noto soprattutto per la sua performance nel film Bussano alla porta, di M. Night Shyamalan.

Spoiler Alert arriverà nei cinema italiani tra poche ore e i fan non vedono l’ora di vederlo. Andiamo a conoscere di più sulla trama e il cast.

Spoiler Alert: trama, cast e trailer

La trama di Spoiler Alert si concentra su Michael e Kit, una coppia che sta insieme da ben quattordici anni. Grazie a Kit, Michael scopre la bellezza di avere una famiglia unita – cosa che non ha avuto da piccolo – e si convince di star vivendo la perfetta commedia romantica. Molto presto, tuttavia, le cose prendono una piega inaspettata quando a Kit viene diagnosticato un cancro. La coppia, quindi, dovrà affrontare questa nuova difficoltà insieme. Ecco il trailer.

Il cast include diversi attori molto importanti. Non solo Jim Parsons e Ben Aldridge, ma anche Josh Pais, Allegra Heart, Jeffery Self, Braxton Fannin, Brody Caines, Tara Summers, Corey Saucier, Megan Irminger, Nikki M. James, Sadie Scott, Eleni Yiovas, Jason Gotay, Nhumi Threadgill e David Marshall Grant.

Il film è diretto da Michael Showalter, mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Marshall Grant e Dan Savage, che si sono ovviamente ispirati al romanzo autobiografico di Michael Ausiello, che in Italia non è stato ancora tradotto. Prima del film, lo scrittore e Jim Parsons si conoscevano già – Ausiello è anche un giornalista e aveva intervistato spesso l’attore durante gli anni di The Big Bang Theory – e l’ex Sheldon Cooper rimase sbalordito dal libro, quando uscì nel 2017.