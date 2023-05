Reality: il criptico trailer con Sydney Sweeney

HBO Films ha diffuso il primo teaser trailer del film Reality, thriller drammatico biografico che vedrà protagonista Sydney Sweeney.

E’ da poche ore in rete il teaser di Reality, il film tratto da una storia vera, trasposizione cinematografica dello spettacolo teatrale Is This A Room , scritto da Tina Satter, la stessa che guiderà anche il film.

Nel video della durata di qualche minuto, si vedono alcuni flash del progetto che vedrà la giovane star di Euphoria, Sydney Sweeney, nel ruolo di una ragazza al centro di un’indagine.

La Sweeney interpreta Reality Winner, un informatore ex membro dell’aeronautica militare americana e traduttore della NSA, che si trova al centro di un’indagine dell’FBI condotta da due agenti (parti affidate a Josh Hamilton e Marchant Davis), per scoprire se ha avuto un ruolo nel diffondere informazioni riservate.

Reality viene condannata a cinque anni e tre mesi di carcere per aver diffuso dei documenti che avevano portato al licenziamento del direttore dell’FBI James Comey a causa del suo coinvolgimento nelle attività russe, per influenzare le elezioni presidenziali del 2016.

A new star is born

Tra i nuovi interpreti che si affacciano sulla scena cinematografica e televisiva, la giovane Sydney Sweeney sta lasciando positivamente impressionato il mondo di Hollywood, che le sta spalancando le porte dei progetti più ambiti.

Divenuta nota di recente per le sue interpretazioni in White Lotus e Euphoria, ma attiva già in serie di successo come Grey’s Anatomy, The Handmaid’s Tale e Everything Sucks!, la Sweeney ha conquistato tutti, non solo grazie alla sua bellezza, ma anche per via dell’intensità espressiva dimostrata particolarmente nei ruoli drammatici.

Alcune curiosità

Non tutti sanno che l’attrice ha preso parte al film C’era una volta …a Hollywood, di Quentin Tarantino, dove ha avuto alcune pose anche con Brad Pitt. Prossimamente la vedremo nelle sale cinematografiche anche con un film della Marvel, Madame Web, personaggio che sarà interpretato da Dakota Johnson, mentre la Sweeney avrà un ruolo secondario ma di grande importanza. Stiamo parlando di un progetto che sarà disponibile al grande pubblico per febbraio 2024.

Infine, del suo privato non si sa un granché, vista l’estrema riservatezza della Sweeney, che latita anche sui social nonostante abbia un suo profilo Instagram. Sembra che abbia un fidanzato con cui è felicemente insieme dal 2018 e che si chiami Jonathan Davino, conosciuto al di fuori del suo ambiente e che operi all’ambito della ristorazione.