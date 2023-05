Tarantino sgancia la bomba. Ecco perché non c’è un film di 007 con il suo nome

Quentin Tarantino ha rivelato perché non è mai riuscito a girare un film per 007. La risposta non vi piacerà.

Se si va a scavare a fondo nella carriera di Quentin Tarantino, vi si possono trovare tonnellate di idee che non sono mai arrivate sul grande schermo. Uno di questi è un film del franchise 007 con James Bond: sarebbe infatti stato davvero interessante, come vorrebbero i fan, un personaggio come Bond totalmente di Tarantino. Quando il regista americano era probabilmente all’apice del suo successo, ovvero subito dopo Pulp Fiction, aveva grandi progetti per il suo prossimo film. Ha contattato la tenuta di Ian Fleming per acquistare i diritti del franchise così da adattare uno dei romanzi di dello scrittore nel il cinema. Sfortunatamente, sembra che lo abbiano ingannato o non abbiano capito bene le implicazioni di un accordo che avevano fatto solo pochi anni prima.

Tarantino ha parlato con Deadline della sua lunga ricerca di un progetto di James Bond. Ecco cosa ha rivelato.

L’intervista a Quentin Tarantino

Alle penne di Deadline, il regista americano Quentin Tarantino, famoso per inserire nei suoi film complicate coreografie di violenza e sangue, ha rivelato perché non c’è ancora un film su James Bond che porti il suo nome.

Il regista infatti ha detto che: “Abbiamo contattato le persone di Ian Fleming e ci hanno suggerito di possedere ancora i diritti su Casino Royale. Ed è quello che volevo fare dopo che Pulp Fiction aveva realizzato la mia versione di Casino Royale, e avrebbe avuto luogo negli anni ’60 e non riguardava una serie di film di Bond. Avremmo scelto un attore e saremmo stati una cosa sola. Quindi ho pensato che avremmo potuto farlo.”.

Questo è quello che pensava. Secondo Tarantino, i Broccolis, la famiglia che controlla i diritti del franchise cinematografico di James Bond dagli anni ’60, si sono resi conto che “qualcuno avrebbe provato a fare quello che ho fatto io” e hanno reso la tenuta dei Fleming un affare enorme per i diritti del film per l’autore intera carriera. E così tutti i piani e le grandiose idee del progetto di Quentin, sono andate rovinosamente in fumo.

Rimane una grande idea? Ovvio che si, avrebbe creato una certa continuità tra lo stile del regista e quello di una saga intera. Probabilmente non lo vedremo mai avverare ma è ancora bello sperare.