Bambi diventerà un film horror

Al cinema sta per arrivare un reboot decisamente fuori dagli schemi: il regista Scott Jeffrey ha intenzione di trasformare Bambi in un film horror.

Senza dubbio, Bambi è uno dei film d’animazione più famosi. Tratto dal romanzo Bambi, la vita di un capriolo e diretto da David Hand nel 1948, è il quinto classico Disney e senza dubbio ha traumatizzo più di una generazione. Tutti ricordiamo la triste storia del cucciolo di cervo che rimane orfano di madre dopo una battuta di caccia.

Con il tempo, anche i Walt Disney Studios si sono evoluti e hanno preso a girare film molto diversi da questo capolavoro, ma il piccolo cervo non ha mai perso la sua popolarità. Dopo la sua pubblicazione nel 1923, il romanzo di Felix Salten ha avuto numerosi adattamenti, ma quello che sicuramente romperà le righe sarà quello di Scott Jeffrey.

Il regista, durante un’intervista a Dread Central, ha infatti dichiarato che sta lavorando a un remake in chiave horror. “Il film sarà una versione incredibilmente oscura della storia del 1928 che tutti conosciamo e amiamo“. Ma non finisce qui: “Bambi sarà una feroce macchina per uccidere che si nasconde nella natura selvaggia“.

Bambi, arriva la rivisitazione in chiave horror

Dimenticate, quindi, il dolce cerbiatto che impara a camminare, che annusa i fiori con gli altri animaletti della foresta e che, alla fine, diventa un cervo nobile e maestoso come il padre. Dimenticate i disegni colorati e le animazioni dolci, mettete da parte la toccante scena davanti alla scoperta della morte della madre. Il nuovo Bambi non sarà niente di tutto questo.

Il nuovo film si chiamerà Bambi: The Reckoning (“la resa dei conti” in italiano) e trae ispirazione da un altro film Il rituale, disponibile su Netflix. La pellicola racconta la storia di alcuni amici che si avventurano in un bosco e durante l’escursione incontrano un mostro assetato di sangue. Inoltre, non è il primo remake horror di una storia per bambini: a metà dicembre arriverà al cinema la versione horror del Grinch (The Mean One in originale, regia di Steven LaMorte) e nel 2023 quella di Winnie the Pooh girata da Rhys Frake-Waterfield.

Proprio Rhys Frake-Waterfield in questi giorni sta collaborando con Scott Jeffrey alla scrittura del nuovo film di Bambi. Al momento la pellicola è ancora ai primi sviluppi, quindi non si conosce la data di uscita al cinema né da chi sarà composto il cast. Che cosa ne pensate, andrete a vederlo o avrete troppa paura?