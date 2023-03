Night of the Killer Bears, dalla Thailandia un orso armato di pugnale terrorizza le sale

Dalla Thailandia sta arrivando Night of the Killer Bears, un nuovo horror slasher caratterizzato per il suo antagonista. Il killer, infatti, indossa una maschera da orso.

Soprannominato Ted incontra Terrifier, dalla Thailandia sta arrivando un horror slasher con un villain mascherato da orso. Il film – il cui vero titolo è Night of the Killer Bears – segue le vicende di un gruppo di ragazzi che vengono brutalmente assassinati durante una vacanza. La pellicola è prodotta da 4Digital Media e uscirà direct to video il 18 aprile 2023.

Per ora non ci sono ancora tantissime informazioni su questo nuovo film, se non l’aspetto del serial killer che ha già ricevuto molti consensi positivi. La maschera da orso appare davvero inquietante e risulta ben efficace, anche se bisogna ricordare che non è la prima pellicola che sperimenta un villain con questo look così spaventoso. Avete sentito mai sentito parlare di un horror parodia di Winnie The Pooh?

Night of the Killer Bears promette di terrorizzare i suoi spettatori e uscirà a circa un mese di distanza da un altro horror slasher molto famoso, Scream 6. Questa volta questo nuovo capitolo dell’iconica saga è ambientato a New York e vede un Ghostface armato sia di pugnale sia di pistola.

Night of the Killer Bears, tutto sul nuovo horror thailandese

La trama ufficiale di Night of the Killer Bears racconta di un gruppo di adolescenti di Bangkok che decide di andare in vacanza e di alloggiare in un tranquillo resort poco fuori città. Presto, la situazione inizia a incrinarsi quando i ragazzi si accorgono di essere osservati e degenera definitivamente quando uno degli amici viene ucciso brutalmente. Nessuno può più fidarsi di nessuno e i giovani devono scoprire se l’assassino è in mezzo a loro o è una presenza esterna. Qui sotto potete vedere il trailer.

Il cast comprende alcuni degli attori più noti del mondo del cinema thailandese. Include Sananthachat Thanapatpisal, Patchata Jan-Ngern, Khemanit Jamikorn, Chanagun Apornsutinan, Akalavut Mankalasut, Tao Sattaphong Phiangphor, Panisara Rikulsurakan e Teerapong Liaorakwong.

Inizialmente, la pellicola avrebbe dovuto chiamarsi The World of Killing People, ma all’ultimo il titolo è stato cambiato. Il regista è Kanpong Banjongpinit – che fa così il suo debutto nel mondo del cinema – mentre il produttore è Lee Thongkham. Quest’ultimo ha già lavorato a prodotti di grande successo, tra cui The Maid e The Last of Us.