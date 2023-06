The Boogeyman: la clip e il poster del film horror

Il 2 giugno sarà disponibile nei cinema il film horror diretto da Rob Savage.

The Boogeyman di Rob Savage arriva nei cinema il 2 giugno: ecco una clip e un poster del film horror.

Manca ormai pochissimo all’arrivo nei cinema di The Boogeyman, che sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 2 giugno. Nel corso dell’avvicinamento all’atteso horror diretto dal regista Rob Savage ecco arrivare non solo una poster ma anche una clip tratta dalla pellicola.

Il poster e la clip di The Boogeyman

The Boogeyman è un film diretto da Rob Savage. La pellicola rappresenta un adattamento cinematografico del racconto di Stephen King Il Baubau, che fa parte dall’antologia di racconti pubblicata dal noto scrittore nel 1978 con il titolo di Night Shift (A volte ritornano). Autori della sceneggiatura sono Scott Beck, Bryan Woods e Mark Heyman, mentre nel ruolo di produttori vi sono invece Dan Levine, Shawn Levy e Dan Cohen.

In origine, questo The Boogeyman sarebbe dovuto essere distribuito direttamente in streaming tramite la piattaforma Hulu, ma i pareri estremamente positivi che il film ha ricevuto in seguito alle sue prime proiezioni hanno indotto la 20th Century Studios a distribuire la pellicola anche nelle sale.

Dopo la pubblicazione di un primo trailer lo scorso mese di gennaio e lo svolgimento delle riprese a febbraio nella città di New Orleans, è stato poi pubblicato un secondo trailer nel corso di aprile. In aggiunta, ecco adesso la nuovissima clip.

Qui di seguito invece il nuovo poster di The Boogeyman.

Il cast The Boogeyman

Il cast di The Boogeyman è composto principalmente da Sophie Thatcher, che interpreta Sadie Harper, e da Chris Messina, che veste invece i panni del Dottor Will Harper e che in passato ha recitato in film come Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen e Un amore di testimone di Paul Weiland.

In aggiunta, sono poi presenti anche Vivien Lyra Blair, David Dastmalchian, Marin Ireland, Madison Hu e LisaGay Hamilton.

La trama del film

La trama di The Boogeyman è incentrata sulle sorelle Sadie e Sawyer Harper alle prese con il lutto relativo alla recente scomparsa della madre. In assenza di un reale e concreto sostegno da parte del padre Will, terapista e ugualmente colpito dal lutto.

Un giorno, un paziente si presenta improvvisamente a casa di Will in cerca di aiuto lasciando dietro di sé una misteriosa e terrificante entità sovrannaturale che verrà avvertita in primo luogo soprattutto da Sadie e Sawyer.