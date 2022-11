The Mean One, il trailer della parodia horror de Il Grinch

Ecco il trailer dell’attesissimo horror natalizio basato sul film campione di incassi Il Grinch di Jim Carrey. La nuova versione spaventosa si chiama The Mean One e il terrore è assicurato.

Ci sono quei film cult che vengono visti ogni anno in periodi particolari, come per esempio i film natalizi. Non è Natale senza Una poltrona per due, La vita è meravigliosa, Elf e il mitico Grinch di Jim Carrey.

A tal proposito dell’ultimo film, Il Grinch di Jim Carrey, diretto da Ron Howard, quest’anno arriverà una versione horror dove, il mostriciattolo verde dal cuore più piccolo di due misure, sarà veramente cattivo. Stiamo parlando di The Mean One per il quale è stato rilasciato da poco il trailer ufficiale.

Cosa sappiamo del nuovo horror?

Per tutti gli amanti dell’horror questo film è per voi. Dopo la versione dell’orrore del tenero Winnie The Pooh, adesso arriva anche la parodia slasher basata su Il Grinch, The Mean One. In questo film il Grinch è veramente cattivo e spaventoso, non ha nulla a che vedere con il tenerone burlone di quello interpretato dal grande Jim Carrey tanti anni fa. In quel frangete il film ha portato tanti riconoscimenti non solo all’attore ma anche al regista Ron Howard che ha dato vita ad un fenomeno natalizio senza precedenti.

Ecco in The Mean One l’atmosfera sarà molto differente. Il film è prodotto dalla XYZ Films, la regia viene affidata a Steven LaMorte e la sceneggiatura è stata scritta e riadattata da Flip e Finn Kobler. Nel cast troviamo un veterano del mondo horror, stiamo parlando di David Howard Thornton, che questa volta sarà intento a vestire i panni del Grinch, alla sua quarta rielaborazione del romanzo di Dr. Seuss del 1957. Oltre al suo nome troviamo anche quelli di Krystle Martin, Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler e Amy Schumacher.

La trama di The Mean One

In questa versione spaventosa, una povera Cindy Chi Lou, torna nella cittadina di Newville, a distanza di venti anni dopo la morte dei suoi genitori, causata dal terrificante Grinch. Anche in questo caso il mostro verde “senza cuore”, odia il Natale e tutti gli abitanti di Newville. Quello che Cindy Chi Lou non sa è che il Grinch non ha ancora finito con i suoi piani di vendetta e di morte.

The Mean One, uscirà nelle sale cinematografiche americane a partire dal 9 dicembre 2022, per quanto riguarda la data di uscita italiana, ancora non è stata fissata.

Per il momento bisognerà accontentarsi di vedere il breve trailer spaventoso rilasciato da poco online. Come ha sostenuto Alex Williams: “…questo film è una grande idea nel quale vedremo la svolta ferocemente sovversiva di David Howard Thornton, e XYZ Films è davvero orgogliosa di proporre questo slasher natalizio al pubblico per il prossimo periodo delle festività”.