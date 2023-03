Quentin Tarantino si prepara al suo decimo (e ultimo?) film

Il regista Quentin Tarantino ha annunciato che la sceneggiatura per il suo prossimo film è pronta. Si tratta del suo decimo film e ha intenzione di renderlo indimenticabile.

Senza dubbio, Quentin Tarantino è uno dei registi più famosi del cinema contemporaneo. Si è specializzato nel genere d’azione e il suo marchio di fabbrica sono le enormi quantità di sangue finto che utilizza nelle scene più crude e violente. Di pellicole, nel corso della sua lunga carriera, ne ha girate diverse e tutte hanno riscosso sempre un buon successo. Solo poche ore fa ha annunciato di essere pronto con un nuovo film, che sarà anche il suo decimo.

La sua carriera è cominciata negli anni ’90, dove ha subito iniziato a farsi notare con un film che è poi diventato un cult, Le Iene. Solo pochi anni dopo è tornato con Pulp Fiction, per il quale ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui la Palma d’Oro a Cannes, l’Oscar come Migliore sceneggiatura originale e, in generale, ben sette nomination alla cerimonia del 1995 (a proposito, avete seguito la premiazione quest’anno?).

Ha collaborato con star di livello internazionale e, in particolare, ha stretto una bella amicizia con Uma Thurman, con la quale ha girato la serie di Kill Bill. C’è chi dice che, forse, a circa vent’anni di distanza, potrebbe finalmente uscire anche il terzo capitolo.

Ma di cosa parlerà il decimo film di Quentin Tarantino?

Quentin Tarantino, il decimo film si chiamerà The Movie Critic

Come riportato da THR, il decimo film di Quentin Tarantino si intitolerà The Movie Critic. Per ora non ci sono tantissime informazioni sulla trama, ma sembra che sarà ambientato a Los Angeles negli anni ’70 e si incentrerà su una protagonista femminile. Si dice che racconterà la storia di Pauline Kael, una delle critiche cinematografiche più influenti e importanti di sempre, scomparsa nel 2001.

La critica era nota non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere difficile e il regista ha sempre dichiarato di ammirarla molto. Ha aggiunto, inoltre, che ormai la sceneggiatura è pronta e che, di conseguenza, se tutto andasse in porto, le riprese dovrebbero già partire entro il prossimo autunno. Per ora non ci sono informazioni sul cast.

The Movie Critic sarà l’ultimo film di Quentin Tarantino? Il director, infatti, ha detto più volte che sarebbe voluto arrivare a un massimo di dieci pellicole, ma per ora non si è espresso. Non torna al cinema dal 2019, da C’era una volta a Hollywood.