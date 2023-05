La Chimera: trama, cast e trailer del film di Alice Rohrwacher

Sbarca a Cannes 2023 il nuovo film di Alice Rohrwacher, La Chimera. Ecco tutto quello che c’è da sapere su La Chimera in concorso al Festival.

Dopo la tappa ad uno dei più prestigiosi Festival Cinematografici europei, ovvero il Festival di Cannes, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il nuovo film della regista Alice Rohrwacher, La Chimera, distribuito da 01 Distribuition. Calorosa accoglienza da parte del Festival di Cannes 2023 che ha visto un Josh O’Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher insieme all’interno del mondo clandestino dei cosiddetti tombaroli.

La cosa interessante del film è che oltre ad essere una coproduzione tra tre Stati, Italia, Francia, Svizzera, in cui Rai Cinema è in co-produzione con bAd Vitam Production, Amka Films Productions, questo è anche il quarto luntometraggio per la regista che dopo Corpo Celeste, Le meraviglie e il successo di Lazzaro Felice, dopo la candidatura recente agli Oscar per il corto Le Pupille torna a deliziarci con un nuovo film ruggente che ha al suo interno un cast spettacolare.

La regista, originaria di Fiesole, ha studiato a Torino e a Lisbona, lavorato e scritto per il teatro oltre ad aver avuto una breve carriera, comunque di successo, come musicista. Ha iniziato come montatrice di documentari per poi girare il suo primo lungometraggio e approcciarsi alla regia nel 2011.

Trama e Cast

La trama ufficiale del film racconta: “Ambientato negli anni ’80, nel mondo clandestino dei “tombaroli”, La Chimera racconta di un giovane archeologo inglese coinvolto nel traffico di reperti archeologici”.

La regista italiana del film Alice Rohrwacher, intervistata da Variety, ha raccontato che l’idea alla base del film nasce dal fatto che viva in Umbria e ha dichiarato che: “Trovavo tutto questo fantastico (riferendosi alle storie legate ai tombaroli) Non tanto perché era illegale ma perché stavano andando contro qualcosa di sacro: stavano aprendo tombe. Pensavo: ‘Dove trovano il coraggio per fare una cosa del genere?’. Parlando con loro ho capito che volevano tagliare i ponti con il passato”.

Il protagonista del film e star della serie tv The Crown, Josh O’Connor, ha scritto personalmente alla regista di voler partecipare al progetto ed è stato così convincente da far riscrivere il soggetto che avrebbe interpretato che all’interno della sceneggiatura era stato pensato più avanti con l’età e quindi molto più temprato. La regista ha inoltre raccontato che l’attore ha voluto fortemente imparare l’italiano.

Nel cast oltre a O’Connor troviamo anche Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher, Vincenzo Nemolato, Yle Vianello, Giuliano Mantovani, Gian Piero Capretto, Melchiorre Pala, Luciano Vergaro, Ramona Fiorini e Luca Gargiulo.