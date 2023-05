Me Contro Te: uscito il teaser trailer del nuovo film

Il nuovo film della coppia in arrivo nei cinema nel corso di questo 2023.

In questo 2023 arriverà nei cinema il nuovo film dei Me Contro Te: ecco il teaser trailer della pellicola.

I Me Contro Te, coppia amatissima dai più piccoli, stanno per tornare al cinema con un nuovo film. La pellicola, dal titolo ufficiale di Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 19 di ottobre.

Il teaser trailer del nuovo film dei Me Contro Te

Luì e Sofì, ovvero i Me Contro Te, sono pronti a conquistare nuovamente i bambini con il loro nuovo film dal titolo di Vacanze in Transilvania. Le riprese della pellicola hanno già avuto inizio, con Gianluca Leuzzi che si occupa della regia. Il regista classe 1977 rappresenta una conferma avendo già diretto tutti gli altri precedenti film del duo, ovvero La vendetta del Signor S del 2020, Il mistero della scuola incantata del 2021, Persi nel tempo del 2022 e infine Missione Giungla del 2023.

Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania è stato scritto dallo stesso Gianluca Leuzzi insieme a Emanuela Canonico, Luigi Calagna, Andrea Boin e Sofia Scalia. La pellicola, produzione Warner Bros, Colorado Film Production e Me Contro Te, sarà disponibile nei cinema in occasione di Halloween e a partire dal prossimo 18 ottobre.

Ecco qui di seguito il teaser trailer ufficiale del film distribuito da Warner Bros. Pictures, le cui riprese si svolgeranno per la precisione a Roma per circa cinque settimane.

La trama di Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania

La trama del quinto film ufficiale dei Me Contro Te è incentrata sul tentativo da parte di Viperiana, Perfidia e la Banda dei Malefici di ordire all’interno del laboratorio ormai abbandonato del Signor S. un piano per distruggere definitivamente non solo i Me Contro Te ma anche il mondo intero. Scopo del piano, nello specifico, è quello di oscurare il sole con il cosiddetto diamante delle paure in modo così da poter rendere l’intero pianeta un posto dominato dalla desolazione e dall’oscurità.

Tale potente e pericoloso diamante si trova però nascosto nel Castello del Conte Dracula in Transilvania. Per questo motivo, Luì e Sofì, insieme anche a Tara, Chicco e Ajar, decidono di partire alla volta del sinistro luogo. Qui i protagonisti dovranno vedersela dunque con il minaccioso e terrificante Conte Dracula, oltre che con il suo servitore Patumièr e con la figlia Ombra. Per non far finire il diamante delle paure nelle mani sbagliate, Luì e Sofì saranno costretti a ritrovarsi faccia a faccia con le proprie paure.