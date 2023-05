Uomini e donne in prima serata: ecco perchè

Uomini e Donne potrebbe sbarcare in prima serata in sostituzione del GF Vip. Per i fan un doppio attesissimo appuntamento

La stagione televisiva sta per volgere al termine e prepararsi alla pausa del periodo estivo. Anche la fortunata trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, seguitissima dal pubblico Mediaset, ha iniziato a mandare in onda il puntuale “meglio di…” che raccoglie le migliori puntate dei tronisti che hanno fatto parte della storia del programma.

Dal 15 maggio in fatti il pubblico sta ripercorrendo le passate puntate con un Uomini e Donne Story, concedendo a Maria una pausa, legittimamente dovuta dopo il difficile anno, portato a termine anche il talent Amici.

Ma mentre i telespettatori assistono alla pausa in tv, dietro le quinte si lavora già alle prossime edizioni. Partiti quindi già i nuovi casting per Amici, ma soprattutto è in corso una valutazione importante da parte del vertice, che riguarda Uomini e Donne.

Quale sarà la novità per il prossimo anno?

Uomini e Donne in prima serata

La scorsa controversa e discussa edizione del GF Vip ne ha decretato definitivamente la chiusura, per essere sostituita dall’originario GF “nip”, con concorrenti non famosi.

Per riempire la programmazione, però, sembra si stia pensando ad un doppio appuntamento per i fan di Uomini e Donne che potranno divertirsi a seguire le vicende di corteggiatori/trici e tronisti/e anche nel prime time.

Queen Mary regina indiscussa degli ascolti

La scelta risulterebbe vincente in partenza, affidando la prima serata a Maria De Filippi che da tradizione non sbaglia un colpo in quanto ad ascolti e ci si aspetta probabilmente un grande risultato anche da questa strada.

Così Domenico Mungiguerra di Blasting News ha affermato che il programma è pronto per essere spostato in prima serata: “Per quanto riguarda Uomini e Donne è confermatissima la messa in onda della nuova edizione nella fascia del daytime di Canale 5, da settembre in poi. Tuttavia, per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, potrebbe esserci spazio anche per un possibile sbarco in prime time. La trasmissione, infatti, potrebbe occupare la fascia serale con un appuntamento speciale dedicato alle vicende dei protagonisti del Trono Over e Classico. In questo caso, il talk show Mediaset, andrebbe a prendere il posto di una delle due puntate serali del Grande Fratello”. Mediaset scaglia l’asso nella manica e si prepara quindi ad una bella battaglia a colpi di share.