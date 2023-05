Filippo Bisciglia: le rivelazioni su Temptation Island e non solo

Il conduttore ha parlato delle imminenti registrazioni di Temptation Island e non solo.

Il conduttore Filippo Bisciglia ha parlato di diversi argomenti incluso quello della nuova edizione di Temptation Island.

Tra poco più di un mese, per la precisione il prossimo 26 di giugno, partirà la nuovissima edizione di Temptation Island. A parlare del reality è stato Filippo Bisciglia, pronto a condurre il programma che partirà subito dopo la fine di un altro reality come L’Isola dei Famosi, show in cui è presente tra l’altro la sua compagna Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia: l’intervista a Verissimo

Filippo Bisciglia ha avuto occasione di parlare della nuova edizione di Tempation Island in quanto ospite della trasmissione condotta da Silvia Toffanin Verissimo.

Queste le parole del conduttore sul programma ormai prossimo alla partenza:

“Sono molto carico. Sono pronto a fare il viaggio nei sentimenti e non vedo l’ora di partire, mi è mancato molto Temptation Island. Stanno per terminare gli ultimi provini, io però ancora non conosco le coppie. Sono emozionato. Mi è mancato tanto lo scorso anno, ho sentito tanto il calore del pubblico quando per strada la gente mi fermava per chiedere informazioni. Mi viene da piangere a ripensarci“.

Filippo Bisciglia: i problemi in famiglia e il rapporto con Pamela

In merito alla citata assenza da Temptation Island dello scorso anno, questa è stata dovuta ai problemi di salute che ha dovuto affrontare Filippo Bisciglia. Il conduttore ha infatti sofferto del Morbo di Parthes, una sorta di condizione infantile che colpisce l’anca.

Un periodo estremamente complicato, reso tale anche dai problemi con cui hanno dovuto avere a che fare i genitori:

“A mio padre hanno amputato una gamba, se gli chiedevi come stava lui da vecchia guardia rispondeva sempre bene. Mamma invece è la vera roccia della famiglia. Entrambi mi hanno trasmesso valori come sincerità e onestà“.

Bisciglia ha parlato, tra le tante cose, anche del rapporto con Pamela, sua compagna ormai da circa 15 anni:

“Pamela è una ragazza semplicissima e bellissima. La prima volta che l’ho vista aveva appena compiuto 23 anni. Se è bella adesso immaginatevela prima. Stiamo insieme da 15 anni. Se abbiamo mai avuto crisi? In 15 anni succede di tutto però oggi queste cose sono qui a raccontarle, quindi è andato sempre tutto bene. Ora che lei è all’Isola dei Famosi mi manca tantissimo“.

Altro discorso affrontato, infine, è quello relativo al desiderio di poter avere un giorno un figlio:

“Se mi piacerebbe diventare papà? Ho sempre desiderato questa cosa, solo che a questo punto mi chiedo se io ormai non sia troppo grande. Ho 45 anni. Sto facendo tutti i miei calcoli, se divento padre a 46/47 anni quando lui ne avrà 13 io ne avrò 60. Avrei voluto farlo prima, avrei voluto oggi un figlio di 10 anni“.