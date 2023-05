John Wick 5, Il film si farà? Ecco i nuovi aggiornamenti

Lionsgate butta la bomba: John Wick 5 è in produzione dopo il grande successo dell’ultimo film. Non solo…Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Lionsgate ha confermato che John Wick 5 è in fase di sviluppo, insieme ad altri progetti che espanderanno l’universo di John Wick. L’ultima uscita del franchise di John Wick, John Wick: Chapter 4, è stato un successo nelle sale, guadagnando 428,8 milioni di dollari al momento dell’uscita. Questa è la somma di denaro maggiore che un film di John Wick ha guadagnato al botteghino, dimostrando la redditività del franchise nel futuro.

Ora, secondo Lionsgate, tramite Comicbook in una recente chiamata sugli guadagni recenti, John Wick 5 è ufficialmente in fase di sviluppo, consolidando il futuro del franchise di John Wick. Lionsgate ha anche anticipato l’uscita dei prossimi spin-off della saga, così come il papabile videogioco. Ecco cosa ha detto il presidente del Motion Picture Group, Joe Drake durante quest’intervista.

John Wick 5. Quale sarà il futuro del franchise?

Durante un’intervista con Comicbook, il presidente della Motion Picture Group che si occupa di produrre la saga di John Wick, ha rivelato alcune cose:

“Ora ci stiamo muovendo attraverso quel franchise, non solo nello spazio dei videogiochi AAA, ma osservando con quale cadenza regolare escano degli spin-off, la televisione fa davvero crescere quell’universo in modo che ci sia una parte costante di un franchise di cui c’è un chiaro segno di interesse da parte del pubblico. Quello che è ufficiale è che, come sapete, Ballerina è il primo spin-off che uscirà il prossimo anno. Stiamo sviluppando altri tre film, tra cui (John Wick 5) e una serie televisiva inclusa, The Continental, che andrà in onda presto. E così, stiamo costruendo un’universo narrativo e quando arriveranno quei cinque film, sarà organico, sarà cresciuto organicamente da come stiamo iniziando a raccontare quelle storie. Ma si potrà fare sempre affidamento sul fatto che i film di John Wick usciranno sempre”.

Mentre il regista di John Wick, Chad Stahelski, ha affermato che John Wick 5 potrebbe non farsi, la conferma di Lionsgate indica che la storia di John continuerà. Lo sviluppo del film ha anche importanti implicazioni per la fine della saga: il capitolo 4, che apparentemente ha visto John morire. Se John Wick 5 si presenta come il sequel diretto di John Wick: Capitolo 4, allora confermerebbe che John ha simulato la sua morte per impedire a chiunque di trovarlo.