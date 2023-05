L’incidente di Harry e Meghan: ecco le reazioni della Royal Family

Fa ancora discutere l’episodio dell’inseguimento da parte dei paparazzi nei confronti di Harry e Meghan.

Le reazioni da parte della Royal Family in seguito all’incidente che ha visto coinvolti Harry e Meghan.

Ha fatto il giro del mondo nel corso dell’ultima settimana lo spiacevole episodio che ha visto coinvolti Harry e Meghan. I duchi del Sussex si sono infatti ritrovati vittime di un vero e proprio inseguimento in auto da parte di alcuni paparazzi, un incidente che avrebbe potuto portare secondo molti a conseguenze molto gravi. Ecco quali sono state le reazioni in merito a tale episodio da parte dei membri della Royal Family.

L’incidente di Harry e Meghan

L’incidente in cui sono incappati Harry e Meghan risale a più di una settimana fa. Lo scorso 16 maggio, dopo aver preso parte alla serata di gala di Ms. Foundation alla Ziegfeld Ballroom di New York, il principe Harry e sua moglie si sono ritrovati a dover avere a che fare con un inseguimento da parte di alcuni paparazzi a bordo di un taxi che sarebbe stato definito alquanto aggressivo.

Un episodio che secondo alcuni sarebbe stato ingigantito da parte della coppia, la cui immagine non sarebbe granché positiva soprattutto in seguito agli ultimi avvenimenti relativi all’incoronazione di Re Carlo. I due, però, hanno poi confermato successivamente la pericolosità dell’inseguimento che li ha visti loro malgrado coinvolti, smentendo così le voci in merito ad una presunta enfatizzazione della vicenda.

Ad esprimersi sulla questione, accertata l’assenza di gravi conseguenze per Harry e Meghan, sono stati ovviamente in tanti. Logico, di conseguenza, che possa destare una certa curiosità chiedersi quale sia stata la reazione al riguardo da parte dei componenti della Royal Family.

La reazione della Royal Family

L’episodio dell’inseguimento dei duchi del Sussex riportato in primo luogo dai tabloid americani e poi dalla BBC sarebbe potuto finire secondo molti in tragedia.

La gravità dell’accaduto, con Harry e Meghan che per l’occasione si trovavano in compagnia della madre di lei Doria Ragland, non avrebbe però portato a reazioni di sorta da parte della Royal Family, rinchiusasi all’interno di un vero e proprio silenzio stampa.

Secondo i portavoce reali, l’atteggiamento generale di Re Carlo nei confronti della vicenda consisterebbe in un totale disinteresse. Un mantra cui si sarebbe attenuto anche il Principe William, e che rappresenterebbe una conferma ulteriore dell’incrinatura ormai apparentemente insanabile presente nel rapporto tra i vari componenti della famiglia: emblematico al riguardo quanto accaduto per l’appunto all’evento dell’incoronazione di Carlo, con Harry limitatosi ad una fugace apparizione e con Meghan addirittura assente.