Re Carlo, profonda tristezza dopo l’incoronazione | Per il Sovrano una botta al cuore

Botta al cuore per Re Carlo III, profonda tristezza dopo l’incoronazione, il sovrano non si è goduto il momento come ha sempre sognato, ma ha dovuto ingoiare un boccone molto amaro.

Re Carlo III, sta vivendo un periodo di profonda tristezza dopo la tanto attesa incoronazione, per il sovrano è stata una botta al cuore e sicuramente questo humor per una persona della sua età non è salutare. Cos’è successo di così grave da rovinargli profondamente il giorno che sogna da una vita?

Il giorno dell’incoronazione è stata trasmessa in visione live in tutto il mondo, in modo che tutti hanno potuto vedere e anche un po’ spettegolare sulla Royal Family più chiacchierata e al centro dello scandalo, di sempre. Oltre ai membri reali, ad omaggiare Re Carlo III erano presenti anche vip, politici e i sudditi che da dietro i cancelli hanno potuto salutare i nuovi reali dal famoso balcone.

Meghan Markle ha detto una bugia

Ovviamente a rendere felice Re Carlo III, oltre alla vicinanza della sua Regina Camilla, il sovrano ha voluto i suoi figli, i quali non si sono rivolti comunque parola e la nuora Kate Middleton e i nipoti. Come tutti sapranno l’assenza di Meghan Markle non è stata vista come una sciagura, anzi tutto il contrario per alcuni reali. Se però la Duchessa del Sussex aveva declinato l’invito, con la “scusa” di dover restare in California per accudire i figli, preparare la festa di compleanno di Archie e attendere con impazienza il ritorno del maritino, volato in Inghilterra per la cerimonia, in realtà le cose sono andate diversamente.

Meghan Markle nel giorno dell0incoronazione del suocero, è stata pizzicata mentre sorridente e senza pensieri si godeva una bella escursione a Montecito, senza figli a seguito, ma circondata dalla compagnia dei suoi più cari amici. Mentre lei passeggiava, suo marito prendeva l’aereo che l’avrebbe riportato a casa da loro, quello che in molti si sono chiesti dopo aver visto quelle foto è, così si sta occupando del compleanno del figlio?

Il dolore di Re Carlo III

Re Carlo III, dopo l’incoronazione ha vissuto un momento di profonda tristezza, in quanto come tutti sapevano da giorni, suo figlio Harry avrebbe fatto una “toccata e fuga” all’Abbazia di Westminster. Il Duca del Sussex aveva così tanta fretta di raggiungere la sua famiglia in America, che dopo la cerimonia del padre è corso all’aeroporto senza neanche cambiarsi d’abito.

Questa fretta avrebbe indispettito Re Carlo III, il quale è rimasto profondamente amareggiato che il figlio non sia rimasto anche al pranzo reale, nonostante ciò, il figlio della Regina Elisabetta II, ha comunque dedicato un brindisi a tutti i suoi nipoti, ricordando anche il piccolo Archie e facendogli gli auguri di buon compleanno. Da fonti vicine alla Royal Family è emerso che la partenza anticipata di Harry ha fatto dispiacere solo suo padre, in quanto tutti gli altri hanno tirato un sospiro si sollievo, in primis William, il quale ha mantenuto la distanza di sicurezza dal fratello fin dal suo arrivo alla cerimonia.