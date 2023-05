I nipoti di Re Carlo gli rubano la scena: cosa hanno combinato all’incoronazione

Carlo III è stato finalmente incoronato Re lo scorso 6 maggio, ma qualcuno gli ha rubato magistralmente la scena…

George 9 anni, Charlotte 8 e Louis 5. I nipoti del neo-re di Inghilterra Carlo III hanno decisamente catturato l’attenzione di tutto il mondo durante la cerimonia di incoronazione, avvenuta lo scorso 6 maggio.

Il grande e atteso evento britannico si è svolto fluidamente e senza alcun intoppo o imprevisto. Una cerimonia della durata di circa due ore, intrisa di rituali ed etichetta che spaventerebbero qualunque comune genitore di bambini dell’età dei nipoti di Carlo.

Si pensi soprattutto al più piccolino, Louis, e a come sia impensabile per i comuni mortali immaginarlo seduto immobile e impeccabile, attento e partecipe e, soprattutto, mai disturbato da alcuna pulsione fisiologica, in cui un bimbo di 5 anni incappa praticamente in ogni banale uscita quotidiana.

Ma si sa che il sangue blu non scorre a caso nelle vene dei reali e anche per i principini di Windsor il DNA è un imprinting che con tutta probabilità deve aver trasmesso loro la pacatezza e la regalità famigliare. Possibile che dei bambini così piccoli riescano a mantenere costante la compostezza richiesta dall’evento, senza neanche una “sbavatura”, una “scivolata”?

Gli sbadigli di Louis

E invece è successo. Sta facendo il giro del web uno scatto che immortala il piccolo Louis con tanto di bocca spalancata in un appagante sbadiglio che lo ha reso finalmente “umano”.

Atteggiamento che non deve essere piaciuto molto alla sua sorellina Charlotte che, dall’alto dei suoi 8 anni e della sua coroncina di fiori nonché mantella regala firmata Alexander Mc Queen, lo ha più volte riportato all’ordine col semplice sguardo o una manina accarezzata. E tanto è bastato per ottenere il risultato, alla faccia di mamme esaurite che si trovano alle prese nel quotidiano con ben altre cadute di stile in luoghi tutt’altro che regali.

Il divertimento sfrenato

Ma nonno Carlo deve aver pensato anche ai suoi giovani nipoti nell’organizzazione della cerimonia che si è svolta seguendo i canoni tradizionali, ma concedendo anche agli invitati e al pubblico piacevoli momenti di svago e sfogo, grazie ad un concerto che ha visto esibirsi una serie di pop star internazionali.

Così Charlotte e Louis – George più compassato nella sua tenuta da paggetto – hanno potuto festeggiare il nonno seguendo a suon di musica, elargendo finalmente grandi sorrisi e battiti di mani. Un grande successo comunque per i genitori Principi di Galles, soprattutto per mamma Kate, promossa a piena voti per il comportamento impeccabile dei suoi figli. Chapeau!