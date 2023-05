Ricordi Brandon di Beverly Hills 90210? Non ci crederai: eccolo oggi

Vi ricordate di Brandon di Beverly Hills 90210 alias Jason Priestley? Non ci crederete mai a come è diventato oggi, è totalmente irriconoscibile. Scopriamo cosa sta facendo dopo tutti questi anni dalla fine della fortunata serie tv.

Una tra le serie tv più amate degli anni ’90 è stata sicuramente, Beverly Hills 90210, nessun adolescente in quel periodo si perdeva neanche una puntata, ma in quanti di voi si ricordano del bel Brandon (Jason Priestley)? Il fratello gemello di Brenda, con quel suo viso acqua e sapone e quegli occhi “azzurri oceano” aveva fatto innamorare tutte le fanciulle americane, italiane e chi più ne ha più ne metta.

Noi vogliamo mostrarvelo oggi, ecco com’è cambiato nel corso degli anni e che cosa ha fatto. Vi parleremo di tutto, dalla sua reputazione non proprio angelica, l’incidente, fino ad arrivare alla sua crescita spirituale grazie alla sua famiglia. Jason Priestley con molta difficoltà è riuscito a staccarsi un po’ da quel personaggio che gli ha regalato una fama internazionale, anche se nel cuore dei fan, per tutti noi lui sarà sempre e comunque Brandon Walsh.

Jason Priestley: la sua vita

Jason Priestley, nato a Victoria nel 1969 è un attore, regista e produttore televisivo canadese naturalizzato statunitense, famoso principalmente per aver interpretato il biondino Brandon Walsh nella serie tv cult, Beverly Hills 90210. L’attore, ha sempre dichiarato di essere stato un po’ assorbito dal suo personaggio, per questo una volta uscito dalla serie, ha deciso di non rimanere soltanto un attore, ma si è concentrato anche nella produzione, soltanto così poteva non dipendere al 100% da Brandon.

Priestley nonostante nella serie tv appariva molto unito ai suoi colleghi, nella realtà era in litigio con molti, tra cui Tori Spelling e Shannen Doherty. Proprio per questo motivo, quando decise di abbandonare Beverly Hills 90210, come ha dichiarato lui stesso, gli altri attori praticamente neanche se ne sono accorti, non gli hanno fatto neanche una festa di addio, tanto il clima era teso tra tutti loro.

Ad ogni modo, dopo aver detto addio a Brandon, Jason Priestley ha avuto un periodo buio, fatto da un arresto, un incidente che gli ha quasi fatto perdere l’uso delle gambe e altri fatti di cronaca molto spiacevoli. Fortunatamente per lui, nel 2005 ha incontrato finalmente una persona che gli ha fatto trovare il suo posto nel mondo, la make-up artist Naomi Lowde, dalla quale ha avuto due figlie.

Ecco cosa fa oggi Brandon di Beverly Hills 90210

Chi si ricorda di Brandon Walsh alias Jason Priestley, interprete della serie tv più in voga degli anni ’90, Beverly Hills 90210? Oggi l’attore, come potrete vedere appare molto diverso dal suo alter ego, il gemello di Brenda. I segni del passare del tempo sono tutti presenti sul suo volto, il quale nonostante i suoi 53 anni, rimane sempre un bellissimo uomo.

Per quanto riguarda la sua carriera lavorativa, l’attore non si è mai fermato, continuando sia il suo ruolo di attore che quello di regista e produttore. Tra gli ultimi suoi lavori di successo, come dimenticare, Medium, Call me Fitz, Private Eyes e molti altri.