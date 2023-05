Fedez: pubblicato il nuovo singolo Disco Paradise

Il cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo.

Uscito Disco Paradise, il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Annalisa e Articolo 31.

Con l’approssimarsi della stagione estiva non poteva mancare la pubblicazione da parte di Fedez di un nuovo singolo. La canzone, pronta a diventare il nuovo tormentone estivo dopo altri famosi pezzi del cantante come Mille e La dolce vita, vede la collaborazione del diretto interessato con Annalisa e con gli Articolo 31.

La nuova canzone di Fedez

Quello tra Fedez e J-Ax è un sodalizio ormai più che consolidato. A testimonianza di ciò vi è ora anche l’uscita di questo Disco Paradise, un singolo pronto a prendersi la scena nell’ormai prossima estate 2023 e che vede la partecipazione anche dell’altro membro storico degli Articolo 31 ovvero DJ Jad.

In aggiunta, ecco anche Annalisa, altra vera e propria regina delle hit grazie alla pubblicazione in passato di pezzi come Bellissima, Tutto per una ragione, Tropicana e l’ultimissima Mon Amour.

Per ora, sulla piattaforma di YouTube, è disponibile semplicemente il visual video della canzone, entrato come ampiamente prevedibile già in tendenza. Nell’attesa dell’uscita del video ufficiale, ecco di seguito la canzone:

Disco Paradise: il testo

Ad aprire il brano Disco Paradise è ovviamente Fedez, che con questa canzone debutta ufficialmente sotto l’etichetta della Warner Music. Tra i punti in cui il pezzo dà il meglio di sé vi è però soprattutto il ritornello, in cui protagonista è la voce di Annalisa, con gli Articolo 31 che conferiscono all’insieme le sonorità rap e hip-hop tipiche della band formatasi nel 1990.

Tante le citazioni presenti all’interno di Disco Paradise. Da Lucio Battisti alla supermodella Gigi Hadid, da Pablo Neruda a Cyndi Lauper. Le caratteristiche per essere al centro dell’estate musicale italiana sembrerebbero insomma esserci tutte.

A firmare questo Disco Paradise vi sono tra l’altro due storici collaboratori di Annalisa, ovvero Davide Simonetta e Paolo Antonacci, figlio del famoso Biagio che negli ultimi mesi ha collaborato anche a Made in Italy di Rosa Chemical e a Tango di Tananai. Simonetta, che è stato tra l’altro compagno di Annalisa dal 2014 al 2017, ha invece contribuito a alla creazione di pezzi di successo di personaggi come Emma Marrone, Paola Turci e Nek.

Le prossime uscite

Non solo Disco Paradise dell’inedito trio formato da Annalisa, J-Ax e Fedez. Nel corso delle prossime settimane, a vedere la luce saranno infatti anche tanti altri singoli. Tra questi grande attesa soprattutto per quello di Marracash e Tananai, di Mr Rain e Sangiovanni, e di Marco Mengoni e Elodie, che hanno annunciato l’uscita della loro canzone Pazza Musica per il 26 maggio.