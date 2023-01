Vi ricordate com’era Annalisa ad Amici? La trasformazione è scioccante

Annalisa Scarrone è stata una delle allieve più fortunate e iconiche di “Amici di Maria De Filippi”: la cantante, ora sulla cresta dell’onda con la hit “Bellissima”, è cambiata moltissimo dai tempi della sua partecipazione al programma.

Nella puntata domenicale del 29 gennaio di “Amici di Maria De Filippi”, è stata evocata dal giovane allievo Jore, che ha interpretato davanti ai giudici il suo ultimo successo “Bellissima”: Annalisa Scarrone resta ancora oggi una delle concorrenti di “Amici” più indimenticabili e la sua carriera non fa che confermarne il talento messo in luce durante il programma.

Annalisa, Nali per i suoi fan, ha partecipato al talent di Canale 5 nel 2010, entrando a far parte della squadra blu e classificandosi seconda, dietro a Virginio, nella categoria canto. Da allora, tra partecipazioni a Sanremo e tormentoni in radio, la sua strada nel mondo della musica è stata una continua ascesa costellata di soddisfazioni.

“Bellissima”, il suo ultimo singolo, ora è virale su tutte le piattaforme social e si è addirittura guadagnato una coreografia per balli di gruppo: Joey Di Stefano ha sbancato TikTok superando i 2 milioni di visualizzazioni con il balletto abbinato alla canzone di Nali, ricevendo anche l’approvazione e la ricondivisione di Annalisa stessa.

Anche se il brano racconta di una fregatura ricevuta, cioè di un uomo che non si presenta a un appuntamento, facendosi attendere invano da una donna pronta e in ghingheri per lui, sia il pubblico che Annalisa hanno saputo tirare fuori dal pezzo tutto il suo potenziale divertente ed energetico, che ormai viaggia ben oltre le intenzioni iniziali.

Annalisa, da “Amici” al successo di oggi con “Bellissima”: ecco com’è cambiata la cantante

“La pensata è di Paolo Antonacci (co-autore del brano, con Annalisa e Davide Simonetta, ndr.), arriva da un racconto che poi è nella canzone. Racconta di uno che mi ha paccato. Il testo è triste ma cantato in modo energico, allegro: è stata una scelta precisa e intendo andare avanti con questo tipo di modalità. Mi piace raccontare delle cose anche tristi ma dare la possibilità di esorcizzarle” spiega Nali.

Insomma, dalla sua partecipazione ad “Amici” sembra trascorso un secolo: restano sempre i caratteristici capelli rossi, ma l’Annalisa di oggi è una donna sicura e affermata che si gode il meritato successo e si lancia con entusiasmo verso nuove sfide, come la collaborazione con il brand Yves Saint Laurent, che l’ha contattata dopo aver ascoltato proprio “Bellissima”, chiedendole di diventare testimonial.

Dalla laurea in fisica alla carriera sfolgorante in campo musicale, passando per la palestra di “Amici”: il percorso di Annalisa è stato variegato, i cambiamenti enormi, ma la passione e il talento restano intatti.