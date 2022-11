Emma – Sbagliata Ascendente Leone: dal 29 Novembre il documentario su Prime Video

Dal 29 novembre sarà disponibile su Prime Video il documentario dedicato ad Emma Marrone, tra i personaggi più noti e amati del panorama musicale e artistico italiano.

Dal 29 novembre, sulla piattaforma streaming di Prime Video, sarà possibile vedere Sbagliata Ascendente Leone, l’atteso documentario dedicato ad Emma Marrone, tra i volti più noti dell’universo musicale del nostro Paese.

Il docufilm, intitolato Sbagliata Ascendente Leone di cui è appena stato pubblicato il trailer, sarà disponibile a partire dal 29 Novembre sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, al centro di questo documentario vi sarà dunque ovviamente non solo la carriera ma anche la vita privata di Emma Marrone, con diverse curiosità e retroscena in merito a una delle personalità artistiche più importanti del nostro Paese negli ultimi anni.

Il docufilm su Emma Marrone

Il docufilm su Emma Marrone è diretto dal duo di registi Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra ed è nato da un’idea della stessa cantante che ha voluto portare avanti questa idea per poter raccontare apertamente sé stessa. Il documentario metterà dunque in mostra un ritratto totalmente inedito dell’artista italiana che pone in evidenza i vari segreti grazie ai quali quest’ultima è diventata uno degli elementi di spicco della scena musicale e artistica italiana.

Ad essere messa in mostra in Sbagliata Ascendente Leone saranno però anche e soprattutto le fragilità dell’artista, che si sono però rivelate alla fine come un punto di forza per la sua crescita sia umana che professionale.

Sbagliata Ascendente Leone attesissimo dai fan

Sbagliata Ascendente Leone è stato prodotto dalla Lotus Production, una società Leone Film Group. “Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità“, queste le parole scritte da Emma Marrone in un post condiviso sul proprio profilo Instagram che pone al centro la locandina del film. Una promessa che rende questo docufilm ancora più atteso da parte di tutta la nutrita schiera di fan della cantante italiana.

Il docufilm, scritto da BENDO e da Federico Giunta, si va ad aggiungere alla nutrita collezione di titoli presenti su Amazon Prime Video incentrati su importanti cantanti italiani: basti pensare ad esempio a quelli dedicati a Laura Pausini o anche a Tiziano Ferro, senza dimenticare poi le produzioni italiane Original di cui esempi più significativi sono sicuramente The Ferragnez – La serie e Vita da Carlo.