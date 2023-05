Morta Tina Turner: addio all’iconica regina del rock

Scomparsa all’età di 83 anni la regina della musica mondiale.

Tina Turner è morta a 83 anni: addio alla regina assoluta del rock. Enorme lutto nel mondo della musica e non solo. All’età di 83 anni si è spenta Tina Turner, icona mondiale della musica rock in grado di far sognare con la sua arte migliaia di fan nel corso di quasi mezzo secolo.

La scomparsa di Tina Turner

Tina Turner è morta nella giornata di mercoledì 24 maggio nella sua casa a Kusnacht in prossimità di Zurigo. Come rivelato pubblicamente dal portavoce ufficiale, la cantante si è spenta serenamente dopo una lunga malattia. Questo un estratto del comunicato:

“Con lei il mondo perde una leggenda del musica e un modello“.

Ad andarsene è difatti una vera e propria icona, in grado di rimanere sulla cresta dell’onda per oltre mezzo secolo e capace, tra le tante cose, di vendere oltre 180 milioni di album in tutto il mondo vincendo ben 12 Grammy Awards. Una carriera a dir poco straordinaria, che ha portato alla Turner anche l’ovvio riconoscimento dell’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame insieme all’ex marito Ike Turner, un premio arrivato in seguito alla stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 1986.

La carriera di Tina Turner

Riassumere in poche righe la carriera di Tina Turner è impresa ardua. Nata il 26 novembre del 1939 a Brownsville nello stato del Tennessee, Tina ha mosso i suoi primi passi negli anni cinquanta entrando a far parte del duo Ike & Tina Turner. La fine della relazione con Ike ha poi portato alla fine del progetto nel 1976, un avvenimento che ha portato la cantante ad intraprendere un’incredibile carriera solista.

La definitiva consacrazione arriva nel 1984, anno dell’uscita del suo quinto album dal titolo di Private Dancer: un disco che ottenne un successo immediato dal punto di vista commerciale, pieno di hit passate alla storia come Let’s Stay Together e What’s Love Got to Do with It. In grado di distinguersi sul palco grazie alle sue straordinarie performance, la Turner ha continuato a dar vita ad album di successo anche per tutto il resto degli anni ottanta e novanta, basti pensare anche all’album del 1989 Foreign Affair contenente l’iconica The Best, cover del brano di Bonnie Tyler del 1988.

Il ritiro dal palco giunge infine ufficialmente nel 2008, il che non ha comunque impedito alla cantante di continuare a lavorare a diversi altri progetti non solo musicali ma anche cinematografici. Nel 2021 è uscita una docu-serie sulla sua vita dal nome di Tina, mentre nel 2018 è stata pubblicata l’autobiografia Tina Turner: My Love Story, una possibilità di potersi immergere all’interno della sfera più intima e personale dell’artista.

I riconoscimenti

Con il passare del tempo, Tina Turner si è costantemente affermata come una delle migliori voci della storia della musica e come un’artista incredibilmente versatile. Tanti, tantissimi, i riconoscimenti di prestigio ottenuti nel corso degli anni.

Oltre ad essere diventata la prima artista afrostatunitense ad apparire sulla rivista della copertina Rolling Stone, la Turner è stata inserita nel 2004 sempre dalla nota rivista al diciassettesimo posto della classifica dei migliori cantanti di sempre e al sessantatreesimo di quella dei migliori artisti.

Ai dodici Grammy Awards di cui detto sopra si aggiungono poi tre Grammy Hall of Fame e un Grammy Lifetime Achievement Award, senza dimenticare le collaborazioni dal punto di vista cinematografico: dopo aver preso parte con un cameo al film Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band sullo storico omonimo album dei Beatles, la Turner ha recitato in Mad Max oltre la sfera del tuono del 1985 con Mel Gibson per poi apparire sempre tramite un cameo anche in Tina – What’s Love Got to Do with It, film del 1993 incentrato sulla sua vita diretto da Brian Gibson.

Il messaggio di addio

Quello che lascia Tina Turner è un vuoto incolmabile. Una figura in grado di lasciare un segno indelebile non solo in ambito musicale ma anche in tutta la cultura pop, che ispirerà anche in futuro tantissime generazioni di artisti. Questo il messaggio apparso sul profilo ufficiale Instagram della cantante:

“Oggi salutiamo una cara amica che ci lascia il suo lavoro più grande: la sua musica. Tutta la nostra sincera compassione va alla sua famiglia. Tina, ci mancherai tantissimo“.

Un post condiviso da Tina Turner (@tinaturner)