Rosa Chemical, l’ex fidanzata è agli arresti domiciliari: la conoscete tutti

Tra provocazioni e polemiche, il rapper Rosa Chemical è stato uno dei protagonisti di Sanremo 2023. Ora che i riflettori sono puntati su di lui emerge anche una sua passata relazione con una donna agli arresti domiciliari e molto nota.

La partecipazione del cantautore Rosa Chemical al Festival di Sanremo aveva scatenato polemiche già prima dell’inizio della kermesse, con l’invettiva contro di lui in Parlamento della deputata Morgante di Fdi, e le sue performance al Festival, culminate con il bacio alla francese a Fedez nella serata della finale, non hanno fatto altro che alimentare la discussione sul personaggio.

In effetti, il “purché se ne parli” è sempre un buon metodo per lanciare la carriera di un rapper, tanto è vero che Manuel Franco Rocati, aka Rosa Chemical, non è affatto nuovo agli onori delle cronache, pur nelle sue declinazioni più controverse. Il suo nome, infatti, appare accostato a quello di una ex fidanzata rimasta coinvolta in un grave episodio di cronaca nera.

Si tratta di una vicenda giudiziaria che vede coinvolta Barbara Boscali, star trentunenne del mondo hard, conosciuta su OnlyFans e TikTok con il nome d’arte di “Bibi Santi”. La ragazza finisce al centro di una lotta tra trapper senza esclusione di colpi, tra coltelli e rime, fino all’arresto nel 2022 con l’accusa di essere coinvolta in un tentato omicidio.

Bibi Santi, al momento agli arresti domiciliari e in attesa del processo, avrebbe ordito l’accoltellamento del trapper Simba La Rue, ossia Mohamed Lamine Saida, suo fidanzato all’epoca dei fatti, avvenuti nel giugno 2022. A colpire Simba, il rivale Samir, appartenente alla banda del cantante e rapper padovano Baby Touché.

La ex fidanzata di Rosa Chemical è un volto noto ed è coinvolta in un grave fatto di cronaca

Secondo gli inquirenti, il tentato omicidio costituiva la risposta al presunto rapimento di Touché da parte di Simba. “Volevo solo che anche Simba venisse umiliato un po’ visto che mi continuava ad umiliare, ma non avrei mai pensato che lo avrebbero accoltellato” aveva spiegato Bibi, accusata di aver attirato Simba nella trappola potenzialmente mortale.

Prima della relazione con La Rue, nel 2021, intanto, accanto a Barbara Boscali c’era proprio Rosa Chemical. “Non sono più fidanzata con Rosa Chemical. Ognuno si sta facendo la propria vita, ognuno fa quello che vuole” specificava Bibi in un post su Instagram risalente al 2021, annunciando la fine della storia con il rapper di Alpignano.

Sempre tramite Instagram, la ragazza aveva reso pubblici anche una serie di screenshot di conversazioni private tra lei e Rosa Chemical, accusandolo velatamente di averle mentito nel dirle di provare amore nei suoi confronti e di non desiderare nessun altro al suo fianco a parte lei. Fortunatamente per Rosa, in quel caso Bibi non aveva deciso di vendicarsi.