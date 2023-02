Liam Neeson contro i cinecomic: “Sono tutti uguali”

Liam Neeson si scaglia ancora una volta contro i cinecomic.

Le parole dell’attore in merito ai film basati sui supereroi dei fumetti.

Quello dei cinecomic è un fenomeno esploso ormai da diversi anni, la cui influenza e presa sul grande pubblico non sembrerebbe almeno per il momento propensa a diminuire. Le sale cinematografiche assistono da molto tempo ad un vero e proprio dominio da parte dei film basati sui supereroi dei fumetti, arrivati in massa sul grande schermo grazie anche e soprattutto alla Marvel e al suo MCU.

Cinecomic: un mondo sempre più in espansione

La quantità delle nuove uscite non solo Marvel ma anche DC ha riguardato però sempre più non solo il cinema ma anche il mondo delle serie tv, che stanno contribuendo ad espandere un universo già di per sé vastissimo.

Una quantità incredibile di prodotti che sembrerebbe spesso andare a discapito della qualità, spesso poco necessaria ai fini degli incassi, spesso faraonici, di questo tipo di film. A dire la sua in merito ad un argomento toccato ultimamente spesso da diversi personaggi del mondo del cinema è stato Liam Neeson.

Le parole di Liam Neeson

Al tempo dell’uscita al cinema nell’ormai lontanissimo 2008 di Iron Man, prima pellicola del Marvel Cinematic Universe, il mondo dei cinecomic aveva appena intrapreso il proprio incredibile percorso. A quel tempo i più importanti supereroi dei fumetti avevano iniziato ad essere trasposti sul grande schermo con maggiore convinzione e qualità grazie soprattutto a due importanti trilogie. Si sta parlando dei tre Spiderman di Sam Raimi, a cavallo tra il 2002 e il 2007, e soprattutto della trilogia di Batman di Christopher Nolan, iniziata nel 2005 con Batman Begins e terminata con Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012. Una serie di film dall’enorme successo e a cui ha preso parte, nel ruolo di Ra’s al Ghul, anche Liam Neeson.

Liam Neeson, che di recente ha svelato il motivo della sua rinuncia in passato al prestigioso ruolo di James Bond, si era già scagliato contro i cinecomic. Un attacco che è stato ora ripetuto dall’attore nel corso di un’intervista per Rolling Stones. Tra i difetti principali di questo genere di film, secondo il candidato al premio di migliore attore ai Premi Oscar del 1994, la mancanza di originalità per quanto riguarda trama e temi affrontati:

“Sarò molto onesto riguardo a tutti i film di supereroi. Non sono un grande fan. Li ammiro perché utilizzano grandi tecnologie, ma hanno tutti la stessa storia. Magari potreste obiettare che ho preso parte a Batman Begins di Christopher Nolan, ma quello era un progetto completamente diverso. Era un noir e aveva un cast incredibile, con Christian Bale, Gary Oldman, Michael Cane e Morgan Freeman“.