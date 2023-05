Piqué e Clara Chia, la foto dopo il divorzio | La reazione dei fan di Shakira

Il calciatore Gerard Piqué, dopo la separazione dalla cantante Shakira e lo scandalo della canzone a lui dedicata, ha pubblicato sui social una nuova foto con la compagna Clara Chia. I fan, però, non hanno reagito bene.

Sono passati diversi mesi dalla notizia del tradimento di Gerard Piqué ai danni dell’ex moglie Shakira e dalla canzone che lei ha scritto e dedicato alla nuova coppia. La cantante, infatti, aveva scoperto della tresca del calciatore dopo aver notato che le quantità di marmellata in casa diminuivano misteriosamente proprio mentre lei era assente: curioso, dato che in famiglia l’unica a mangiarla era proprio lei.

I due si sono separati e all’inizio sembrava che le cose si fossero risolte più o meno pacificamente. Dopo aver ottenuto però la custodia dei due figli, Milan e Sasha, l’artista ha pubblicato su YouTube il brano Bzrp Music Session, che ha ottenuto subito milioni di visualizzazioni. L’intera canzone è un’enorme frecciatina all’ex marito e alla sua nuova fidanzata: “Hai scambiato Ferrari per una Twingo, un Rolex per un Casio“.

Ormai la faccenda pareva archiviata e il campione di calcio è tornato sui social, dove ha postato una nuova foto con Clara Chia, che adesso è la sua fidanzata ufficiale. Gli haters, però, non si sono fatti attendere e hanno riempito il post di commenti negativi.

Gerard Piqué e Clara Chia, la reazione degli haters: “Eri più felice con Shakira”

Solo poche ore fa Gerard Piqué ha pubblicato su Instagram una nuova foto con Clara Chia. I due oggi stanno insieme ufficialmente, ma sono molto criticati: sia per il tradimento alle spalle di Shakira, sia per la differenza d’età. La ragazza, infatti, ha solo 22 anni, rispetto ai 36 di lui.

Dopo la pubblicazione della foto, sono subito arrivati i commenti, molti dei quali negativi: “La verità è che io ti vedevo più felice con Shakira: eri più naturale e affettuoso. Con Clara sei diverso“, “Mi dispiace, ma Shakira è Shakira“, “Non hai tradito solo Shakira, ma anche i tuoi figli“. E ancora: “Clara non puoi costruire la felicità sull’infelicità di qualcuno. Lui ha poca classe, ha scelto di stare con un’altra donna e abbandonare la sua famiglia“.

Il campione del mondo ha deciso di non rispondere alle critiche e di non disattivare i commenti alla foto. Nonostante tutto, è chiaro che non intende tornare indietro e che ha intenzione di godersi questo nuovo amore. I fan della cantante riusciranno ad accettarlo prima o poi?