“Starei in carcere, piuttosto che sola”: Shakira arriva alle mani con la suocera | non si arrende

Shakira arriva alle mani con la sua ex suocera Montserrat Bernabeu, madre del fedifrago Gerard Piqué Bernabéu. Cosa avrà combinato?

Il caso Shakira-Piqué continua a fornire materiale interessante per le riviste rosa e torna vivida l’attenzione sulla ex coppia.

I due sono entrati nell’occhio del ciclone mediatico per via, non tanto del tradimento di lui con Clara Chia Marti, quanto per la plateale reazione della cantante colombiana che dell’episodio ne ha fatto delle celebri e pluri-commentate rime, cantandone delle belle alla neo-coppia: “Potrei uccidere il mio ex, non è una buona idea. Poi toccherà alla sua nuova ragazza, come son finita qui? Potrei uccidere il mio ex, lo amo ancora, però. Starei piuttosto in carcere che da sola”.

Ma non è tutto. Il culmine dell’ira funesta della cantante si è potuto apprezzare nel famigerato accostamento tra la nuova fiamma di Piqué – Clara Chia – e una Renault Twingo, tradimento che sarebbe costato all’ex calciatore la perdita della “Ferrari” Shakira.

Con questa “trovata” forse realmente frutto di un carattere particolarmente vendicativo, o forse una geniale operazione di marketing per i più scettici, la star colombiana sembra essersi decisamente riscattata (soprattutto economicamente, per via del ritorno pubblicitario ricevuto).

Il tradimento dell’ex suocera

Come se non bastasse, Shakira si è scagliata anche contro la mamma di Gerard Piqué, la neurochirurga Montserrat Bernabeu, in quanto, secondo indiscrezioni, sarebbe stata complice del figlio nel tradimento, favorendo la nascita della nuova relazione e celandola spudoratamente alla nuora affranta.

Addirittura, sembrerebbe che i genitori di Piqué abbiano messo a disposizione degli amanti una loro casa a Cabrils, in Spagna. La cosa non è evidentemente andata a genio alla pop star che si è sentita tradita non solo dal compagno, ma anche dalla suocera.

Volano botte da orbi

Prima le dà della strega, poi le dedica il fantoccio di una strega sul balcone rivolto verso la casa della ex suocera. Insomma, la reazione di Shakira non è stata proprio diplomatica e la signora Bernabeu non deve aver accolto con ironia la cosa. Testimoni oculari, con tanto di materiale video girato in real time durante l’accaduto e diffusissimo sui social, riportano infatti di uno scontro fisico tra Shakira e la madre di Piqué.

Quest’ultima si sarebbe esibita in un bel gancio in faccia alla bella Shakira, di fronte a Gerard e ai suoi figli. Non si hanno certezze circa la reale dinamica dello scontro, sta di fatto che l’episodio avvenuto qualche tempo fa, sta ancora alimentando il gossip internazionale. Sarà questa l’ultima puntata della soap opera? Di certo Shakira, non si lascerà mettere “al tappeto”.